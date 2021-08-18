ولد سلمى: “رسائل عديدة تحملها واقعة قصف شاحنة قرب مخيمات تندوف”

2021-08-18 / 9:47 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

علق مصطفى ولد سلمى على واقعة تعرض شاحنة للقصف بالقرب من مخيمات تندوف، حيث و لحدود الساعة لم يتم إصدار أي بيان رسمي حول الجهة التي قامت بالقصف و لا أسباب ذلك.

و كتب ولد سلمى بصفحته الشخصية قائلا: “تعرضت اليوم شاحنة مدنية لقصف بصاروخ في منطقة “الكاعة جنوب السبطي” على بعد أقل من 6 كيلومترات عن بوابة الدخول الى المخيمات، او ما يسميه سكان المخيمات شرطة الحدود في منطقة السبطي.

و أضاف:”الشاحنة مملوكة لابراهيم ولد محمد ولد البيه من قبيلة لموذنين، الشاحنة أستهدفت في المنطقة التي قالت مجلة الجيش الجزائري منذ شهر بأنها شهدت ترسيم حدود بين الجمهورية الجزائرية و الجمهورية الصحراوية”.

و زاد قائلا: “لا تزال ملابسات الحادثة غير واضحة، فمن قصف الشاحنة أراد إرسال رسالة و لم يقصد التدمير، فلم يتعرض من كانوا في مقدمة الشاحنة لأي إصابات”.

و شدد ولد سلمى قائلا:”إذا كان مصدر الصاروخ مسيرة مغربية كما يشاع لدى سكان المخيمات، فالأمر فيه الكثير من التحدي و الثقة بالنفس، لأنه لم يعد بإمكان طائر يطير أن يخرج من المخيمات الا عبر الاراضي الموريتانية، و قد تكون رسالة مغربية الى الجزائر ردا على الاستفزازات الجزائرية و منها ترسيم الحدود مع جبهة البوليساريو. فالحادثة وقعت في المنطقة المشمولة بعملية الترسيم”.

و أضاف:”هناك إحتمال غير مستبعد ان تكون جبهة البوليساريو هي من وراء الحادثة، لارهاب سكان المخيمات و منعهم من الخروج بعدما عجزت عن إقناع شباب المخيمات بالانخراط في جيشها، و أصبحت قرارات منع التراخيص خارج المخيمات محرجة و ضاغطة على قيادة الجبهة التي تحاول إقناع سكان المخيمات بحرب لا توجد خارج وكالة أنبائها الرسمية”.

و في انتظار بيان رسمي من هذا الطرف او ذاك تبقى حادثة اليوم التي وقعت على تخوم المخيمات، و قرب بوابتها الرسمية على الحدود الجزائرية، تحمل العديد من الرسائل، يقول ولد سلمى.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لشكر: “شاركنا في حكومة العثماني لإعادة الاعتبار للمؤسسات”

لشكر: “شاركنا في حكومة العثماني لإعادة الاعتبار للمؤسسات”

2021-08-18 / 11:42 مساءً
Photo of لشكر: “لا تجمعني أي روابط مع البام و التحالف معهم غير ممكن”

لشكر: “لا تجمعني أي روابط مع البام و التحالف…

2021-08-18 / 11:25 مساءً
Photo of نشطاء مغاربة يسخرون من بيان تبون و يصفونه ب “المثير للشفقة”

نشطاء مغاربة يسخرون من بيان تبون و يصفونه ب…

2021-08-18 / 11:06 مساءً
Photo of تبّون الجزائر يتهم المغرب من مجلس أمنه بدعم “الماك” و “رشاد”

تبّون الجزائر يتهم المغرب من مجلس أمنه بدعم “الماك”…

2021-08-18 / 7:23 مساءً
Photo of بعد مغادرتها “البام”.. لشكر يزكي ميلودة حازب بجهة مراكش

بعد مغادرتها “البام”.. لشكر يزكي ميلودة حازب بجهة مراكش

2021-08-18 / 6:50 مساءً
Photo of البيجيدي يراهن في برنامجه الانتخابي على “بطاقة الامتياز” للشباب

البيجيدي يراهن في برنامجه الانتخابي على “بطاقة الامتياز” للشباب

2021-08-18 / 6:38 مساءً
Photo of كوكوس و الجماني تتصدران اللوائح الجهوية لمرشحات الأصالة و المعاصرة

كوكوس و الجماني تتصدران اللوائح الجهوية لمرشحات الأصالة و…

2021-08-18 / 4:28 مساءً
Photo of “تمديد حالة الطوارئ” و13 مرسوما آخرا على طاولة المجلس الحكومي

“تمديد حالة الطوارئ” و13 مرسوما آخرا على طاولة المجلس…

2021-08-18 / 2:01 مساءً
Photo of البيضاء: إعادة إنتخاب التجمعي “صبري” رئيسا للغرفة الأطلسية الشمالية

البيضاء: إعادة إنتخاب التجمعي “صبري” رئيسا للغرفة الأطلسية الشمالية

2021-08-18 / 12:56 مساءً
Photo of السفير الأمريكي السابق مُعزيا الحموشي: فقدنا سيدة أنجبت رجلا ذكيا

السفير الأمريكي السابق مُعزيا الحموشي: فقدنا سيدة أنجبت رجلا…

2021-08-18 / 12:21 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق