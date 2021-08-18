أمريكا تعلن رسميا إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح بداية من 20 شتنبر

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت أمريكا بشكل رسمي عن الشروع في إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للمواطنين بداية من 20 شتنبر المقبل.

و قالت السلطات الصحية الأميركية اليوم الأربعاء، إن الأميركيين الذين أخذوا لقاحا من شركتي فايزر وموديرنا سيتمكنون من تلقي حقنة ثالثة معزِّزة بعد ثمانية أشهر من الجرعة الثانية، اعتبارا من 20 شتنبر المقبل.

وخلص بيان السلطات الصحية الأمريكية إلى أن هناك حاجة إلى جرعة معزِّزة لزيادة الحماية التي يوفرها اللقاح إلى أقصى حد وإطالة أمدها.

وأفاد البيان الذي وقعه مستشار البيت الأبيض لشؤون الوباء أنتوني فاوتشي “نحن مستعدون لتقديم جرعات معززة لجميع الأميركيين بدءا من 20 شتنبر، على أن تكون قد مرت ثمانية أشهر على الجرعة الثانية”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0