رئيس الجزائر يدعو الجيش لتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود

2021-08-18 / 8:24 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

في خروج يائس جديد، دعا تبون رئيس الجزائر لإعادة النظر في العلاقات مع المغرب فضلا على دعوته الجيش لتكثيف المراقبة في الحدود.

و حسب ما أكده تبون، فقد قررت الجزائر إعادة النظر في علاقاتها مع المغرب، قبل أن يتهم الرباط بالتورط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية بأن الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر تطلبت إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، وتكثيف المراقبة الأمنية على حدود البلاد.

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‫11 تعليقات

  1. ان على الدولة وعلى جميع المسؤلين في بلادنا ان يعلموا بخبث ومكر العدو . لا ثقة ابدا في وجوه الابالسة . وانا كمواطن عادي لا اريد ان اعطي دروسا أو نصيحة للمكلفين بامور الدولة ؟ ولكن الغيرة على وطننا العزيز وجعلني اتكلم . حفظ الله مملكتنا من الاعدا المنافقين والحقودين . الاستعداد لكل شيء .

  4. هذه عصابة دموية تحكم الجزائر.لا تعرف الا تقديم القرابين تلو القرابين حتى تحافظ على امتيازاتها.فهل هنالك من شك في ان القتيل الذي حرق هو من فعل النظام العسكري الجزائري.السيناريو لمحبوك واضح بالوانه الصفراء والحمراء.وكيف استدرج الشهيد ليقدم قربانا في محاولة من جهة اعادة اللحمة الى الجسد الذي هو في طريق التمزق ومن جهة اخرى من اجل القاء القبض على بعض زعامات القبايل.العسكر يرتعد لانه اصبح مهددا في وجوده ويتحرك حركة عشوائية لا يعرف ماذا يفعل بعد ان ورط نفسه في قضايا خاسرة من البداية.ولا ثقة في نظام مسعور لا يعيش الا على حساب الدماء.ويمكن ان يفعل اي شيء من اجل الابقاء على سلطته.ولربما ستأتيه الضربة هذه المرة من داخله اذا وجد رجال احرار .

  5. السلام عليكم.
    مسرحية صبيانية محاكة من عسكر الجارة لإلهاء المواطن الجزائري عن عجزهم توفير أبسط الأشياء الضرورية للعيش العادي.
    حرائق مدبرة وشهادات مفبركة تعيد إلى الاذهان مذابح التسعينات التي كانت من صنع و تدبير فرقة اللحى تابعة للمخابرات الجزائرية و تلفيق التهمة للغير – التنظيم الإسلامي، الجارة المغرب، الماك وقد تكون اليابان أو نيوزيلندا.
    أين هي مئات الملايير الدولارات أموال البترول؟
    ما سبب الكره الشديد للمغرب من عسكر الجزائر، وماذا ربحوا من الكيان الوهمي الذي تبنوه وانفقوا اموالا طائلة لنصرته، ولكن الخيبة كانت النتيجة الصائبة والعادلة.
    القافلة تسير والكلاب تنبح.
    إن أكرمت الكريم تشكرا وإن أكرمت اللئيم تمردا.
    حسبنا الله ونعم الوكيل.

  7. هل هذا التهكم إعلان حرب؟ هؤلاء الكابرانات البائدون يخنقون أنفسهم بأنفسهم الأزمة الداخلية والبطاطة والحليب والأوكسجين ثم قتل بالعلني في حرائق مشبوهة قبلا فعلها خانز الريخة شنقريحة ولم يحاكم ولم يتابع دوليا هذه دولة الحرامية

  9. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    حسبنا الله ونعم الوكيل
    الحقد بلغ بهم إلى تحويل كارثة الحرائق في اتهام المغرب
    نسأل الله تعالى أن يذهب عن هذا الشعب المسلم هاته الشرذمة العجوز الخبيثة التافهة

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