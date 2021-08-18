رئيس الجزائر يدعو الجيش لتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود

هبة بريس ـ متابعة

في خروج يائس جديد، دعا تبون رئيس الجزائر لإعادة النظر في العلاقات مع المغرب فضلا على دعوته الجيش لتكثيف المراقبة في الحدود.

و حسب ما أكده تبون، فقد قررت الجزائر إعادة النظر في علاقاتها مع المغرب، قبل أن يتهم الرباط بالتورط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية بأن الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر تطلبت إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، وتكثيف المراقبة الأمنية على حدود البلاد.

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