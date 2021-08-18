العمراني تغادر لدار البقاء بعد سنوات من دفاعها عن ذوي الاحتياجات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

غادرت لدار البقاء المناضلة الحقوقية و الفاعلة المدنية سمية العمراني بعد صراع قصير مع المرض جراء إصابتها بفيروس كورونا.

و توفيت، اليوم الأربعاء، الحقوقية سمية العمراني رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب وخبيرة مستقلة باللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعضو سابقا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

و كرست الراحلة جهدها للدفاع عن حقوق المصابين بالتوحد وأسرهم في سبيل تحصيل خدمات الرعاية وتحقيق الاندماج في المجتمع.

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