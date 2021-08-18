العمراني تغادر لدار البقاء بعد سنوات من دفاعها عن ذوي الاحتياجات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
غادرت لدار البقاء المناضلة الحقوقية و الفاعلة المدنية سمية العمراني بعد صراع قصير مع المرض جراء إصابتها بفيروس كورونا.
و توفيت، اليوم الأربعاء، الحقوقية سمية العمراني رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب وخبيرة مستقلة باللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعضو سابقا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و كرست الراحلة جهدها للدفاع عن حقوق المصابين بالتوحد وأسرهم في سبيل تحصيل خدمات الرعاية وتحقيق الاندماج في المجتمع.
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4 تعليقات
ان لله وانا اليه لراجعون
تعازينا لاسرتها الصغيرة و الكبيرة.
كل من خدم الناس و ساهم في تيسير أمورهم جعل الله له منزلة حسنة فاللهم أنزلها منزلة حسنة.
تغمده الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته
موت الفجاة
الرحمة و المغفرة