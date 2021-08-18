تبّون الجزائر يتهم المغرب من مجلس أمنه بدعم “الماك” و “رشاد”

هبة بريس- الرباط

بعد الفشل الذريع لنظام العسكر بالجزائر في تدبير ازمة الحرائق التي عصفت بألاف الهكتارات وأزهقت أرواح الجزائريين بسبب تعنت جنرالات أصابهم الخرف، وبعد أن فشلت المؤسسة الأمنية الجزائرية في حماية الشهيد جمال بن اسماعيل الذي قتل بتدبير حيك بليل، وجهت الجزائر كما العادة – وهو امر يدعو للشفقة – بوصلتها صوب المغرب مدعية دعم هذا الأخير لحركة “ماك” ورشاد” بتهمة الضلوع في اشعال الحرائق وقتل الشاب بن اسماعيل.

الرئيس الجزائري ترأس اليوم مايمسى المجلس الأعلى للأمن الذي خرج ببيان دعا فيه المصالح الأمنية لتكثيف جهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين المنتمين لحركتي ماك ورشاد متهما المغرب واسرائيل بدعمهما، كما طالب تبون في البيان ذاته باعادة النظر في طبيعة العلاقات التي تجمع الجزائر بالمملكة المغربية.

وكانت الجزائر قد اهتزت قبل أيام على وقع جريمة قتل مؤلمة راح ضحيتها الشاب جمال بن اسماعيل الذي توجه صوب منطقة “القبائل” للمساهمة في اخماد الحرائق التي عصفت بالجارة الشرقية قبل أن يقتحم مجهولون مقر الامن ويقتلونه حرقا امام ذهول وصدمة العالم الذي تساءل عن دور المؤسسة الامنية بالجزائر – المتواطئة- ومسؤوليتها في حماية الشهيد بن اسماعيل.

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