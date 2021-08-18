تبّون الجزائر يتهم المغرب من مجلس أمنه بدعم “الماك” و “رشاد”

2021-08-18 / 7:23 مساءً
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هبة بريس- الرباط

بعد الفشل الذريع لنظام العسكر بالجزائر في تدبير ازمة الحرائق التي عصفت بألاف الهكتارات وأزهقت أرواح الجزائريين بسبب تعنت جنرالات أصابهم الخرف، وبعد أن فشلت المؤسسة الأمنية الجزائرية في حماية الشهيد جمال بن اسماعيل الذي قتل بتدبير حيك بليل، وجهت الجزائر كما العادة – وهو امر يدعو للشفقة – بوصلتها صوب المغرب مدعية دعم هذا الأخير لحركة “ماك” ورشاد” بتهمة الضلوع في اشعال الحرائق وقتل الشاب بن اسماعيل.

الرئيس الجزائري ترأس اليوم مايمسى المجلس الأعلى للأمن الذي خرج ببيان دعا فيه المصالح الأمنية لتكثيف جهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين المنتمين لحركتي ماك ورشاد متهما المغرب واسرائيل بدعمهما، كما طالب تبون في البيان ذاته باعادة النظر في طبيعة العلاقات التي تجمع الجزائر بالمملكة المغربية.

وكانت الجزائر قد اهتزت قبل أيام على وقع جريمة قتل مؤلمة راح ضحيتها الشاب جمال بن اسماعيل الذي توجه صوب منطقة “القبائل” للمساهمة في اخماد الحرائق التي عصفت بالجارة الشرقية قبل أن يقتحم مجهولون مقر الامن ويقتلونه حرقا امام ذهول وصدمة العالم الذي تساءل عن دور المؤسسة الامنية بالجزائر – المتواطئة- ومسؤوليتها في حماية الشهيد بن اسماعيل.

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‫8 تعليقات

  1. تورط النظام الجزاىري الفاسد في اشعال حراىق بالغابات شمال الجزاىر في مناطق يسكنها شعب القبايل المعارض للنظام يجعل المسؤولين محل تساؤل امام منظمة الامم المتحدة لكشف الحقاىق خلف هذه الجراىم

  2. مجلس الامن صحاب راسو بايدن وسير تنعس وسير فك غا المشكيل تاعك مع ولادك لي كل واحد فين حاصل طلعوا في راس هاد الناس انا كرهت نسمع اسم تاع هاد الناس

  4. يا سعادة الرءيس حشاك نحن دولة دات سيادة ندعم حق الشعوب في تقرير مصيرها. انتم عصابة خارج القانون والانتخابات الأخيرة تضهر ان الشعب الجزائري الشقيق قال كلمته وهي ارحلوا عنا يا لصوص.

  6. قالوا حنا في الحراك مجتمعين على الخونة أولاد إبليس اللي بعونا رخيص, فرضوا علينا الرئيس, سرقوا الاموال وصدقوا البترول منذ الاستقلال حتى للمشلول, حكموا سنين غرقوا الشعب بالدين وحركوا الغابات والسكان وخليتواالناس عايشين مغبونين .بوزبال أخد المال وفي قنوات الخروق يتكلمون عن القانون والحقوق, ما حشمانين أولادكم في كل مكان عريانين ونتوما في القصورتشربوا الركار وتدخنوا السكار.

  7. المؤسسة الأمنية فرقات الاحتجاجات بالآلاف ولم تستطيع حماية رجل واحد والنظام يستطيع أن يؤمن طائرة لبن بطوش ولم يقتني طائرة لإخماد الحرائق
    طالما لم بتشجيع جبان بأن البوليساريو انهك الجزائر ماديا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ستظل هذه الاتهامات قائمه

  8. فرنسا إحتلت الخرائر أكثر من قرن و قتلت أكثر من مليون غبي و تحتفظ بجماجمهم و مازالت الخرائر تتوسل منها المساعدة لإخماد الحرائق و الله مذلولين
    إخوان الشيعة هوسهم الوحيد هو المغرب الذي فاتهم بسنوات ضوئية في شتى المجالات

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