بعد مغادرتها “البام”.. لشكر يزكي ميلودة حازب بجهة مراكش

هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي قام بتزكية ميلودة حازب القيادية السابقة بحزب الأصالة و المعاصرة كوكيلة للائحة الجهوية لحزب الوردة بجهة مراكش أسفي.

و حسب ذات المصدر، فقد أثمر لقاء جمع بين لشكر و حازب على منح التزكية للأخيرة لتدافع عن حظوظ الوردة في انتخابات الجهة بمراكش آسفي التي ستشهد منافسة قوية مع باقي الأحزاب.

و كانت ميلودة حازب المرأة القوية داخل البام قد غادرت الحزب قبل حوالي شهرين بسبب مشاكل و خلافات وقعت بينها و بين عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الجرار و التي تعمقت أكثر بعد رفضه منح تزكية الحزب لها، قبل أن تلتحق بصفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

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