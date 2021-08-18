البيجيدي يراهن في برنامجه الانتخابي على “بطاقة الامتياز” للشباب

2021-08-18 / 6:38 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء*

يسعى حزب العدالة و التنمية لكسب رهان المعركة الانتخابية الخاصة باقتراع 8 شتنبر من خلال برنامجه الانتخابي الذي تضمن مجموعة من النقاط و المشاريع التي تعهد بتنزيلها في حالة تصدره المشهد السياسي من جديد.

و راهن حزب العدالة و التنمية خلال برنامجه الانتخابي الحالي على الشباب حيث عدد مجموعة من المجالات الجوهرية و الحيوية التي سيقوم بها لصالح هاته الفئة التي تشكل عماد المجتمع إذا ما ترأس الحكومة من جديد.

و تعهد البيجيدي في برنامجه على الالتزام بالعمل على إعطاء دفعة قوية للرياضة، باعتبارها عاملا مهما لتحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة، مع العمل على توفير “بطاقة الامتياز” للشباب لولوج مختلف المؤسسات الثقافية والرياضية والفنية والخدمات العمومية.

كما تضمن برنامج البيجيدي اعتماد ميثاق “الرياضة للجميع”، من خلال عقود برامج بين القطاعين العام والخاص، فضلا على دعم الأبطال المغاربة وتوفير سبل إشعاعهم الدولي والعالمي.

*الصورة من الأرشيف

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‫3 تعليقات

  1. هههههههه اذا لم تستحيي فقل ما شئت، هل المغاربة كل مايخصهم هي الرياضة، فعلا قمة الغباء والنذالة والانحطاط، اين الشغل وماذا فعلتم لفائدة المتعاقدين وغيرهم من الوظائف الاخريات كالاطباء والممرضين انتم كحزب فاشل ليست لكم رؤيى حقيقية لتسيير البلد

  3. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم….حزب تجرأ على المواطن البسيط ..برفع سن التقاعد..وتخفيظ اجر تقاعده…ورفع الدعم ..و..و.يريد العودة …لا ثقة فيكم

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