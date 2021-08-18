الحالات الحرجة و الخطيرة لكورونا تلامس 3000 حالة بالمغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أرقام مقلقة و تدعو للمزيد من الحيطة و الحذر تلك التي أعلنتها وزارة الصحة في نشرتها اليومية الخاصة بتتبع الوضع الوبائي بالمغرب خلال الساعات الأخيرة.

و حسب أرقام وزارة الصحة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2143 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 26.4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

و وصل مجموع الحالات النشطة إلى 81 ألفا و850 حالة، منها ما يقارب الثلاث ألف حالة خطيرة، حيث بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 379، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2295.

هاته الحالات الخطيرة و الحرجة، منها 1315 تحت التنفس الاصطناعي، 77 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و1238 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

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