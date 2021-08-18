الجزائر.. حركة استقلال القبايل تكذب اتهامات العسكر وتطالب بتحقيق دولي
دعت حركة استقلال منطقة القبائل المعارضة، الأربعاء، إلى إجراء تحقيق دولي في الحرائق التي تجتاح الجزائر، وجريمة قتل وإحراق شاب اتّهم خطأ بأنّه من مشعلي الحرائق في منطقة القبائل، نافية أي مسؤولية في الكوارث ومعتبرة أنّ هناك يدا للسلطات في ما حصل.
وقال أكسل أمزيان، الناطق باسم “حكومة القبائل المؤقتة” التي أنشأتها حركة استقلال منطقة القبائل المعروفة اختصارا بـ”ماك”: “نطالب بتحقيق دولي حول الشاب الذي قتل حرقا (جمال بن اسماعيل) وحول الحرائق” التي تجتاح منطقة القبائل في شمال الجزائر.
وأضاف أمزيان “كتبنا إلى الأمم المتحدة، واتصلنا بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وهناك اتصالات جارية مع منظمة العفو الدولية”.
ورفض الناطق اتهامات القادة الجزائريين بأن حركة “ماك” تقف وراء الحرائق التي أودت بحياة 90 شخصا على الأقل.
وقال “نواصل دحض هذه المزاعم (…) الحركة هي منظمة سلمية. الدولة الجزائرية وحدها تعتبرها إرهابية” لأنها “تنتقد تصرفات النظام”.
وبالنسبة إلى أمزيان، الحرائق الأخيرة هي جزء من خطة “رسمت بشكل جيد” من جانب السلطات الجزائرية.
وتابع أمزيان “عندما نرى 50 حريقا متزامنا، والنيران تبدأ في قمم التلال… نحتاج إلى وسائل للقيام بذلك”.
5 تعليقات
من حق شعب القبايل مطالبة المجتمع الدولي للتدخل لاجراء تحقيق معمق لمعرفة اسباب الحراىق المشتعلة بالغابات والتي اودت بحياة ازيد من 90 مواطن من سكان القبايل من بينهم شاب تم احراقه امام اعين السلطات دون تحريك ساكن
العصابة العسكرية اللتي قتلت الرئيس بوضياف بدون ادنى تحقيق في المجزرة لا يصعب عليها حرق منطقة القبائل وتلفيقها لابنائها البررة..؟ مسرحية عسكرية فاشلة! يجب تدويل القضية عاجلا.
كبرنات العصابة نفدوا نويلهم القديمة باحراق القبايل و لم يجدوا الا الماك لتعليق وسخهم كما يريدون توريط المغرب ولو امام الشعب،لكن المغرب كبير عليهم ،انا علی يقين ان المغرب يعلم طريقة اشعال النار من طرف العصابة لكنه ينظر حتی تكون التهمة رسمية ۔الاقمار رصدت و سجلت كل تحركاتهم ۔لدا هم يرتعدون الان لان سكوت الغرب يخيفهم ۔
بهاده الافعال الاجرامية اقتربت نهاية تبون وشنق ريحة
يجب رفع دعوى قضائية لدى الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية للشعب القبائلي عن طريق الحرق…(الهولوكوست رقم 2) كما يجب على المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ الشعب القبائلي عن طريق إرسال مراقبين من الأمم المتحدة و نشر القبعات الزرق على حدودها مع الجزائر