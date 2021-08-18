الملك يعزي أسرة رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم السابق

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الدكتور عمر بوستة، الرئيس الأسبق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ومما جاء في هذه البرقية “وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكافة أفراد أسرتكم الموقرة، ولأقرباء الراحل المبرور ولعائلته الرياضية الوطنية، عن أحر التعازي والمواساة في هذا المصاب الأليم، مستحضرين، بكل تقدير، ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من غيرة وطنية صادقة، وكفاءة مهنية عالية أبان عنها في مختلف المناصب التي تقلدها بكل تفان وإخلاص، إن على المستوى الطبي أو الرياضي أو الحكومي، فضلا عما عهد فيه من ولاء مكين للعرش العلوي المجيد، وتشبث بثوابت الأمة ومقدساتها”.

وقال جلالة الملك “فالله تعالى نسأل أن يعوضكم عن رحيله جميل الصبر والسلوان، وأن يجازيه خير الجزاء، عما أسدى لوطنه من جليل الخدمات وعلى ما قدم بين يدي ربه من صالح الأعمال والمبرات، وأن يشمله بمرضاته، ويتقبله مع الصالحين من عباده في جنات النعيم”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0