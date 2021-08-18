مندوبية الصحة تحدث فضاءا لتلقيح الحالات المستعصية بفاس

هبة بريس - فاس

احدثت مندوبية وزارة الصحة بفاس فضاءا مخصصا لتلقيح الحالات للمحتمل حدوث مضاعفات لديها بمستشفى الغساني، وذلك في اطار تجويد الخدمات المرتبطة بتلقيح المواطنات و المواطنين ضد كوفيد19

ووفق بلاغ للمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس فان الفرق الطبية و التمريضية بتنسيق مع السلطات المحلية و التي تعمل على التلقيح ضد كوفيد 19 في مختلف المحطات المعتمدة تعمل عبر الفحص السريري على التعرف على هاته الحالات و توجيهها وفق برنامج محدد للاستفادة من التلقيح ضد كوفيد 19 في هذا الفضاء الذي راعت فيه ذات المندوبية احترام كل الشروط و التدابير الاحترازية اللازمة .

و اضاف ذات البلاغ، ات هذا الفضاء يسهر عليه طاقم طبي و تمريضي مختص في التخذير و الانعاش مجهزة بتجهيزات و ادوية ذات طابع استعجالي، مشيرا الى ضرورة الاستمرار بالالتزام الصارم بالتدابير الاحترازية اللازمة و الانخراط المكثف في حملة التلقيح ضد كوفيد 19 لنتمكن من تحقيق المناعة الجماعية و الرجوع الى الحياة الطبيعية.

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