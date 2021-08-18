مندوبية الصحة تحدث فضاءا لتلقيح الحالات المستعصية بفاس
احدثت مندوبية وزارة الصحة بفاس فضاءا مخصصا لتلقيح الحالات للمحتمل حدوث مضاعفات لديها بمستشفى الغساني، وذلك في اطار تجويد الخدمات المرتبطة بتلقيح المواطنات و المواطنين ضد كوفيد19
ووفق بلاغ للمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس فان الفرق الطبية و التمريضية بتنسيق مع السلطات المحلية و التي تعمل على التلقيح ضد كوفيد 19 في مختلف المحطات المعتمدة تعمل عبر الفحص السريري على التعرف على هاته الحالات و توجيهها وفق برنامج محدد للاستفادة من التلقيح ضد كوفيد 19 في هذا الفضاء الذي راعت فيه ذات المندوبية احترام كل الشروط و التدابير الاحترازية اللازمة .
و اضاف ذات البلاغ، ات هذا الفضاء يسهر عليه طاقم طبي و تمريضي مختص في التخذير و الانعاش مجهزة بتجهيزات و ادوية ذات طابع استعجالي، مشيرا الى ضرورة الاستمرار بالالتزام الصارم بالتدابير الاحترازية اللازمة و الانخراط المكثف في حملة التلقيح ضد كوفيد 19 لنتمكن من تحقيق المناعة الجماعية و الرجوع الى الحياة الطبيعية.