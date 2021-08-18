تسجيل 9703 إصابات و103 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 9703 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 782097 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 103 وفاة ليصل العدد إلى 11345، بينما تم التأكد من 7197 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 688902.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0