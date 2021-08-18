تسجيل 9703 إصابات و103 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 9703 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،
وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 782097 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 103 وفاة ليصل العدد إلى 11345، بينما تم التأكد من 7197 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 688902.
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15 تعليقات
لا حولة ولا قوة الا بالله كل هذآ ناتج عن التسير الفاشل لمسؤولينا وقرارات اتخذت في غير وقتها تسببت في انتشار المرض ببلادنا إضافة قتل المواطن المغربي البسيط وتشريده . ولا هادي ولا هادي ولا هاذيك خسرنا معركة كورونا وقتلنا اقتصاديا آه آه وصلنا الى مرحلة يصعب العلاج منها مستقبل غامض ما لنا إلا أن نقول لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم حكومة اتغلبت عن امرها وفشلت في الحد من هذآ الفيروس القاتل لادراسة ولا استراتيجية
السلام عليكم ورحمة الله يجب اتخاذ الصرامة مع المواطنين ونحن على أبواب الدخول المدرسي وفصل الخريف ستطرا متغيرات أخرى لذا علي الحكومة فرض قرارات جديدة لنخرج من هذا الوباء سالمين غانمين ان شاء الله
ها نحن نتابع اليوم أحداث مسلسل سامحوني المتعلق ب(كوفيد 19) لا غرابة في مشاهدة المسلسل يوميا ومتابعتته في إصابات كوفيد 19 يا عباد الله المشكل ليس في التلقيح المشكل الكبير غ نظام الصحي المتدهور نحن نعيش على حافة افلاس منظمة صحية هذه ليست نهاية المسلسل وإنما بدايته ترقبوا الحلقة القادمة مع كوفيد 19 حلقة مؤثرة جدا ولكم المتابعة هههههههه
في ظل هذه الأرقام المقلقة لحد الان لم يتمخ اغلاق الشواطئ والفنادق ؟؟والسؤال المحير الجميع لماذا تغلق المساجد لصلاتي العشاء والفجر ؟؟هل كورونا تزور المساجد وتهرب من الشواطئ والفنادق والمنتزهات هههههههه
نسالوا الله السلامة والعافية وندعوا الجميع الحيطة والحذر والذهاب إلى مراكز التلقيح لتجنب الاسوء لأن القادم صعب بكثير رحم الله موتانا والشفاء العاجل والتام للجميع يآرب
أيام صعبة يعيشها المغرب هذه الايام الاخيرة بسبب الارتفاع الساروخي في اعداد الاصابات والوفيات اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس
سلاما قولا من رحيم نسألك اللطف والسلامة لعبادك وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وارفع عنا البلاء والوباء اللهم آمين يارب
العيب فينا نحن وليس في الوطن كيف يمكن تقيم الجائحة في المغرب ومقارنتها بالدول الأوروبية كما يفعل أغلب المعلقين ونحن شعب لا نعرف وظيفة سلة القمامة اذهبوا الى زيارة المدن الكبرى تشاهد باعينك الكمامات المستعملة (مرمية)في الشوارع والارصفة والازقة والظاهرة لاتخص المدن فقط فكذالك القرى لطفك يارب
نعم كورونا موجودة والله اعلم ولنفرض ان هذه الأرقام صحيحة الحل ليس في الاغلاق والحجر الليلي وقطع أرزاق الفقير ذو مرتب بسيط.. لان عاد الاصابات الحقيقي لن يتغير سوى أن تتركهم وشانهم .. بل يجب ان نتعايش مع الوضعية الوبائية التي بدأت تحطم نفسيتنا
المنظومة الصحية التي لم تكن في المستوى حتى قبل كورونا مما جعلنا نعمل على تحسيس الناس بأهمية اللقاح وبتطبيق الاحتياطات اللازمة لتجنب العدوى. وكل هذآ مع الحرص على الصدق وتزويد المواطنين بكل التوضيحات حول هذآ الموضوع الذي هز العالم باكملة
على كل مسؤول تقديم استقالته ويجب محاسبتهم على كل مريض توفي بهذا الفيروس وذالك جراء الاهمال وعدم اللامبالات لارواح المغاربة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
البسوا الكمامات لا تضعوا الكمامات في ذقونكم تجنبواخ الازدحامات يا مغاربة كلناخ ننادي كفى من الجهل والامية والاستهتار التجؤا إلى مراكز التلقيح حتى نحد من قسوة الفيروس القاتل فكل هذا بين ايديكم فلتزموا باحترازات الوقائية
خصوصا وأن الأرقام المسجلة منذ أسبوعين من ارتفاع الحالات والوفيات وانهيار الخدمات الصحية في جلخ المستشفيات ليس هو التراخي بل أكثر من ذلك هو التعنب والتشكيك في خطورة المرض واللامسؤولية منجهة
إن العبث ورفض كل ماهو صادر عن الدولث والمسؤولين الصحيحين من جهة أخرى وهنا يطرح السؤال أين دور المجتمع في بناء الوعي الجماعي وفي ترسيخ قيم المواطنة عبر برنامج دائمة من أجل بناء الإنسان المواطن والمسؤولية في مثل هذه الظروف الصعبة….