كوكوس و الجماني تتصدران اللوائح الجهوية لمرشحات الأصالة و المعاصرة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أفصح حزب الأصالة و المعاصرة عن هوية مرشحاته للانتخابات الجهوية الخاصة باقتراع 8 شتنبر، حيث قام بتزكية عدد من القياديات اللواتي برزن في المشهد السياسي و الإعلامي في الآونة الأخيرة.

و منح البام تزكيته للانتخابات الجهوية لعدد من القياديات الشابات، في مقدمتهم نجوى كوكوس التي تمت تزكيتها كوكيلة للائحة الجهوية للحزب بجهة الدار البيضاء سطات.

كما تمت تزكية لالة الحاجة الجماني كوكيلة للائحة الجرار الجهوية بجهة العيون الساقية الحمراء ، و جوهرة بوسجادة كوكيلة جهوية ببني ملال خنيفرة، و كذلك قلوب فطيح بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

و ستقود في انتخابات 8 شتنبر نادية بوزندوفة لائحة الجرار الجهوية عن جهة مراكش آسفي، على أن تتولى إيمان لماوي قيادة لائحة الحزب بجهة درعة تافيلالت، ثم حنان ماسي بجهة سوس ماسة والشايعة الضبياني بجهة الداخلة وادي الذهب.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5