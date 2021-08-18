أشرف غني

لأسباب إنسانية.. الإمارات تؤكد استضافتها الرئيس الأفغاني وعائلته

2021-08-18 / 2:58 مساءً
6
هبة بريس - وكالات

أكدت الخارجية الإماراتية اليوم الأربعاء أن الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته في الإمارات التي رحبت بهم لأسباب إنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء الأمارات عن الوزارة أن “دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية”.

وفي وقت سابق اليوم أفاد تقرير نشره موقع “كابل نيوز” الأفغاني بأن غني استقر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي “بعد فراره من كابل عقب سيطرة طالبان على أفغانستان”.

ما رأيك؟
المجموع 16 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمريكا تعلن رسميا إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح بداية من 20 شتنبر

أمريكا تعلن رسميا إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح بداية…

2021-08-18 / 8:41 مساءً
Photo of رئيس الجزائر يدعو الجيش لتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود

رئيس الجزائر يدعو الجيش لتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود

2021-08-18 / 8:24 مساءً
Photo of الجزائر.. حركة استقلال القبايل تكذب اتهامات العسكر وتطالب بتحقيق دولي

الجزائر.. حركة استقلال القبايل تكذب اتهامات العسكر وتطالب بتحقيق…

2021-08-18 / 5:52 مساءً
Photo of الجزائر تعلن السيطرة على جميع الحرائق في عموم البلاد

الجزائر تعلن السيطرة على جميع الحرائق في عموم البلاد

2021-08-18 / 3:51 مساءً
Photo of البرلمان الأوروبي: لا يمكننا ترك الأفغان “يواجهون الانتقام”

البرلمان الأوروبي: لا يمكننا ترك الأفغان “يواجهون الانتقام”

2021-08-18 / 2:12 مساءً
Photo of الخارجية الإسرائيلية تؤكد موعد افتتاح سفارتين للمغرب والبحرين

الخارجية الإسرائيلية تؤكد موعد افتتاح سفارتين للمغرب والبحرين

2021-08-18 / 1:21 مساءً
Photo of لن تتكرر قبل عام 2032.. سماء الوطن العربي تشهد ظاهرة فلكية

لن تتكرر قبل عام 2032.. سماء الوطن العربي تشهد…

2021-08-18 / 12:37 مساءً
Photo of مصرع شخص في حرائق الغابات بفرنسا

مصرع شخص في حرائق الغابات بفرنسا

2021-08-18 / 12:06 مساءً
Photo of جونسون: نجحنا في المهمة الأساسية في أفغانستان

جونسون: نجحنا في المهمة الأساسية في أفغانستان

2021-08-18 / 11:18 صباحًا
Photo of طالبان تعلن انتهاء “الاحتلال الأجنبي” لأفغانستان

طالبان تعلن انتهاء “الاحتلال الأجنبي” لأفغانستان

2021-08-18 / 9:56 صباحًا

‫6 تعليقات

  1. لعنة الله على دولة الخمارات ، اي اسباب انسانية ، لقد سرق وخان الشعب ، والخونة لبد ان يواجه عدالة الدنيا ، ويم القايمة محكمة الله الذي لا يقبل هذه اسباب انسانية او مادية.

  2. عمل محمود لانقاد هذا الرجل واسرته من بطش طالبان التي مزقت البلاد وقتلت شعبها دون وجه حق وسنرى مع الايام كيف ستؤول الامور بالبلاد في عهد حكمهم

  3. لا حول ولا قوة الا بالله
    السعودية تستقبل بن علي لاسباب انسانية وقد سرق بلاده ملاييين الدولارات ووضعها في ابناك الدولة .
    والخمارات تستقبل مجرم اخر وتقول بدون حياء ولا خجل ، اسباب انسانية ، ها كل من سرق بلاده يستقبل من بلاد اخبر بسب الذراعين التي يحملها وليس اسباب انسانية. هل هذه الحكومات مسلمة حقا وتحب الحق؟؟؟؟؟

  5. انها نفس الذريعة غلتي استقبلت بها اسبانيا المجرم ابراهيم غالي وبنفس الذريعة تقوم الانظمة الرجعية باستقبال الخونة وسارقي شعوبهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق