لأسباب إنسانية.. الإمارات تؤكد استضافتها الرئيس الأفغاني وعائلته
هبة بريس - وكالات
أكدت الخارجية الإماراتية اليوم الأربعاء أن الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته في الإمارات التي رحبت بهم لأسباب إنسانية.
ونقلت وكالة الأنباء الأمارات عن الوزارة أن “دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية”.
وفي وقت سابق اليوم أفاد تقرير نشره موقع “كابل نيوز” الأفغاني بأن غني استقر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي “بعد فراره من كابل عقب سيطرة طالبان على أفغانستان”.
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6 تعليقات
لعنة الله على دولة الخمارات ، اي اسباب انسانية ، لقد سرق وخان الشعب ، والخونة لبد ان يواجه عدالة الدنيا ، ويم القايمة محكمة الله الذي لا يقبل هذه اسباب انسانية او مادية.
عمل محمود لانقاد هذا الرجل واسرته من بطش طالبان التي مزقت البلاد وقتلت شعبها دون وجه حق وسنرى مع الايام كيف ستؤول الامور بالبلاد في عهد حكمهم
لا حول ولا قوة الا بالله
السعودية تستقبل بن علي لاسباب انسانية وقد سرق بلاده ملاييين الدولارات ووضعها في ابناك الدولة .
والخمارات تستقبل مجرم اخر وتقول بدون حياء ولا خجل ، اسباب انسانية ، ها كل من سرق بلاده يستقبل من بلاد اخبر بسب الذراعين التي يحملها وليس اسباب انسانية. هل هذه الحكومات مسلمة حقا وتحب الحق؟؟؟؟؟
اسباب إنسانية او انه يحمل اكياسا من الاموال المنهوبة
انها نفس الذريعة غلتي استقبلت بها اسبانيا المجرم ابراهيم غالي وبنفس الذريعة تقوم الانظمة الرجعية باستقبال الخونة وسارقي شعوبهم
تستقبلون لصا حمل معه كل ما في خزينة الدولة حتى أن طائرته لم تتءع لكل المال فترك بعضه على مدرج المطار