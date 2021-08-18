تركي ال الشيخ

آل الشيخ يرصد مكافأة كبيرة لنادي الاتحاد السعودي للفوز على الرجاء

2021-08-18 / 2:40 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تعهد رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، بتقديم مليون ريال لنادي الاتحاد السعودي، في حال تتويجه بلقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب نادي الرجاء البيضاوي.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” قائلا: “تلقيت دعوة كريمة من سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، لحضور نهائي كأس البطولة العربية (لكرة القدم) كأس جلالة الملك محمد السادس.. يا رب تسمح الظروف وأكون حاضرا.. قلوبنا مع العميد، قلوبنا مع الآتي، للإدارة الشابة أخي أنمار وأخي أحمد، الكأس نبيه في جدة ومني مبلغ مليون ريال دعم إذا فزتم”.

وتقام مواجهة الاتحاد والرجاء، يوم السبت المقبل على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.

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‫6 تعليقات

  1. أظن أن الخطأ الذي وقعت فيه الرجاء هو إجراء مقابلة ودية مع فريق من حجم النادي الإيطالي وكلنا نعرف قوة هذه البطولة ولاسيما ان الرجاء البيضاوي واجه هذآ الفريق السعودي للأسف الشديد كانت الهزيمة من العيار التقيل

  2. نتمنى الفوز للرجاء البيضاوي المقابلة التي ستكون حاسمة مع الفريق السعودي إذا قدر الله وكانت الهزيمة سيكون لها وقع سلبي على نفسية اللاعبين له دور في إثبات الذات …

  3. نحن نعرف العامل النفسي له دور اثبات الذات كل مافي الامر الرجاء تنتظره مقابلة صعبة جدا مع الإتحاد السعودي ويجب على للاعبين استعادة الطاقة والثقة في النفس وتطوير الأداء لكي تبقى الكأس مغربية وبالتوفيق

  4. مقارنة بالفرق الإفريقية كلاهلي المصري والزمالك وغيرها وبعض الفرق السعودية كالاهلي والاتحاد يصعب علينا مسايرتهم في الانتصارات وحصد الألقاب !!!

  5. إذا كانت الهزيمة تنتظرهم فاراجع هذآ إلي ضعف التسير او البحث عن الثروة بدل البحث عن اللاعبين القادرين على حصد البطولات وخير مثال ه كلما ظهر نجم في الرجاء او الوداد إلا وقام الرئيس لبيعه مثلا منذ ان باعت الوداد النجم بن الشريف والحدادي وغيرهم من اللاعبين الممتازين اقصى الفريق في النصف النهائي وهكذا سيقع للرجاء ألم تنقذ نفسها

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