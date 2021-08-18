البرلمان الأوروبي: لا يمكننا ترك الأفغان “يواجهون الانتقام”

2021-08-18 / 2:12 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكد رئيس البرلمان الأوروبي، دايفيد ساسولي، على أن “الاتحاد الأوروبي تقع على عاتقه مسؤولية قبول اللاجئين الأفغان، ولا يمكنه ترك من عملوا لصالح التكتل بأفغانستان يواجهون الانتقام”.

وفي حديث للصحفيين خلال زيارة عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس، أوضح دايفيد ساسولي قائلا: “علينا حماية الذين عملوا وتعاونوا معنا، لا يمكننا السماح بتركهم يواجهون الانتقام”.

وأضاف ساسولي: “تقع المسؤولية على عاتقنا، وأعتقد أن بوسع المفوضية الأوروبية إجازة توزيع متساو لهم بين الدول الأعضاء لتحقيق المساواة، ويمكن أن يتم ذلك سريعا”، مشددا على أنه “ينبغي توزيع اللاجئين القادمين من أفغانستان، التي أصبحت الآن في أيدي حركة طالبان، بالتساوي بين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي”.

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