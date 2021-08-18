“جوعتونا و غتقتلونا”.. أرباب ومستخدمي الحمامات يثورون في وجه حكومة العثماني
بعد إغلاق الحمامات بالمغرب في ظل القرارت الأخيرة التي تم اتخاذها ضمن تدابير الحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، بادر أرباب و مستخدمي الحمامات لتوجيه نداء استغاثة للحكومة.
و في هذا الصدد، أقدمت مجموعة من الهيئات و التنظيمات المهنية الخاصة بالحمامات على مراسلة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة لإعادة النظر في القرارت التي يعتبرونها مجحفة في حقهم.
و طالب أرباب و مستخدمي الحمامات من الحكومة التدخل الفوري و العاجل لإنقاذ عشرات الآلاف من العمال و الأسر التي تقتات من عائدات العمل في الحمامات و التي وجدت نفسها بعد قرار الإغلاق في مواجهة الفقر و الجوع و غياب مصدر الدخل لإعالة أفراد الأسرة.
و في هذا الصدد، أوضح بعض مهنيي القطاع أن قرار الإغلاق الجائر دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية العمال و المستخدمين و لا تعويضهم المادي، ساهم في تجويع عدد كبير من الأسر و قد يؤدي بحياة بعض أفرادهم في ظل غياب أي مدخول يعينهم على تدبر مصاريف الحياة اليومية المكلفة.
3 تعليقات
L’état doit débloquer des aides financière
و يا العثماني لينعلط*****ك
هد الحكومة الفاشلة اللي كل وحد منهم عايش في فيلا بالحديقة و الحمام الرومي والحمام البلدي و الفقير ليه الله الناس اللي معندهم لا حمام و لا دوش لان بدون النظافة الفيروس في انتشار بين الطبقة الفقيرة خرجتو على عباد الله الله اعدبكم في الدنيا قبل الاخيرة لان معاكم غير الفقر و الزلط و المرض حسبي الله ونعم الوكيل .