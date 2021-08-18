بسبب “حرائق شفشاون”.. رياض محرز يتضامن مع المغرب

هبة بريس

عبر الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن تضامنه مع الشعب المغربي إثر الحرائق التي اجتاحت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر رياض محرز “تدوينة” عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، كتب فيها: “الصلاة من أجل المغرب”، مرفوقة بإمويجي رفع الأيدي للدعاء والعلم المغربي.

هذا ويشار الى أن النيران أتت متم الأسبوع المنصرم، على حوالي 1100 هكتارا من الغطاء الغابوي، 60 في المائة منه يتشكل من الأصناف النباتية الثانوية باقليم شفشاون.

ولإخماد هذا الحريق، تمت تعبئة حوالي 520 عنصرا من المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وكذا السلطات المحلية، مدعومين بوسائل تقنية برية، وأربع طائرات متخصصة في إخماد النيران من نوع « كانادير » تابعة للقوات المسلحة الملكية وأربع طائرات أخرى تابعة للدرك الملكي من نوع « توربو تراش ».

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