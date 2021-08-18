المغرب واسرائيل
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الخارجية الإسرائيلية تؤكد موعد افتتاح سفارتين للمغرب والبحرين

2021-08-18 / 1:21 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كشف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليئور حياة، أنه “في غضون شهرين، سيفتتح المغرب سفارته لدى إسرائيل في تل أبيب”.

وفي مقابلة مع صحيفة “العين الإخبارية” بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، قال ليئور حياة: “في غضون شهرين، سيفتتح المغرب سفارته لدى إسرائيل في تل أبيب وكذا في البحرين”

وتابع الدبلوماسي الاسرائيلي قائلا: “لقد كان عاما تاريخيا غير -ولا يزال- الشرق الأوسط، لقد بدأنا قبل عام تقريبا من نقطة الصفر والآن أصبح لإسرائيل 4 سفارات وممثليات جديدة في دول عربية بالشرق الأوسط، وتوجد بعثتان دبلوماسيتان في إسرائيل والثالثة سيتم افتتاحها قريبا جدا..لقد غير اتفاق إبراهيم التوجهات والآمال تجاه المستقبل وهذا هو الأمر الأهم”.

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