السفير الأمريكي السابق مُعزيا الحموشي: فقدنا سيدة أنجبت رجلا ذكيا

محمد منفلوطي_ هبة بريس

قدم السفير الأميركي السابق “دافيد فيشر” الذي أنهى مهمته الدبلوماسية بالمغرب، ( قدم) برقية تعزية إلى المدير العام لمديرية الأمن و مديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي معزيا في وفاة والدته واصفا إياها بالسيدة الفريدة التي أنجبت رجلا ذكيا محبا لوطنه.

ونوه الديبلوماسي الأمريكي بشخصية الحموشي الوطنية وحنكته ويقظته في معالجته لكافة القضايا ذات البعد الأمني، مقدما تعازيه الحارة ومبديا أسفه لفقدان والدته.

وأورد السفير الأمريكي في برقيته، بالقول: ” فقط السيدة الصادقة والفريدة من نوعها، بإمكانها إنجاب الشخص المحترم، الذكي، الطيب، الوطني، والذكي الذي كان كان لي شرف الإشتغال بالقرب منه في المغرب”.

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