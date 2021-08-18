الصورة تعبيرية

درك الجديدة يوقف 13 شخصا بملهى ليلي بمنتجع سيدي بوزيد

2021-08-18 / 11:53 صباحًا
0
أحمد مصباح – الجديدة

يعود مجددا المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي للجديدة، ويضرب بقوة على أيدي الانتهازيين البراغماتيين، الذين يعرضون للخطر حياة وسلامة المواطنين، رعايا صاحب الجلالة، بانتهاكهم للقانون، وخرقهم التدابير الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها السلطات العمومية بالمغرب، لمواجهة تفشي فيروس كورونا القاتل.

وهكذا، وتحت قيادة وإشراف قائد سرية الدرك الملكي، وبحضور قائد المركز القضائي، داهم المتدخلون الدركيون في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، ملها ليليا شهيرا بمنتجع سيدي بوزيد، وأوقفوا من داخله بمقتضى حالة التلبس، 13 شخصا، رجلان و11 فتاة، بعضهم كانوا في حالة سكر، وبعضهم كانوا يدخنون النرجيلة، أو ما يعرف ب”الشيشة”، وذلك في غياب أي مسؤول عن المحل المخالف للقانون. حيث وضعت الضابطة القضائية، بتعليمات نيابية، الأشخاص الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية؛ فيما وجهت استدعاء لمسير الملهى الليلي، للحضور إلى المصلحة اادركية، قصد الاستماع إليه، في إطار البحث القضائي.

وبالمناسبة، فإن هذا التدخل الدركي يعتبر الثالث من نوعه، والذي قام به المركز القضائي، بالنفوذ الترابي لجماعة وقيادة مولاي عبد الله؛ إذ أوقف في ساعة مبكرة من صبيحة الثلاثاء 10 غشت الجاري، 14 شخصا من الجنسين، من داخل حانة شهيرة للخمور، بمنتجع سيدي بوزيد، على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، وتقديم الكحول للزبناء خارج الوقت القانوني، الجاري به العمل بموجب القرار العاملي المرجعي.. كما أحبط المركز القضائي، المعروف اختصارا ب”بي جي”، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس-الجمعة 5 – 6 غشت 2021، عملية ضخمة لتهريب الحشيش، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات. حيث حجزت دورية تابعة لامركز القضائي 7 أطنان من “السموم”، كانت على وشك أن تعبر بحرا، تحت جنح الظلام، المحيط الأطلسي، في اتجاه الضفة الشمالية لحوض البحر الأبيض المتوسط.

إلى، فإن هذه التدخلات والعمليات التي قام بها المركز القضائي للجديدة، تندرج في إطار الحملات التمشيطية والتطهيرية التي تقوم بها بشكل اعتيادي، الدوريات الدركية التابعة ل”بي جي” ، في إطار حرصه على التصدي لتجليات الجريمة، والعمل على استتباب الأمن في مناطق النفود الترابي، التابعة لسرية الدرك الملكي للجديدة، موازاة مع السهر بالحزم والصرامة اللازمين على تفيل التدابير الاحترازية والوقائية، وفرض حالة الظوارئ الصحية، إثر تفشي جائحة كورونا، تماشيا مع الاستراتيجية الأمنية، التي اعتمدها المسؤول الأول لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، الكولونيل عبد الحميد الوالي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الصحة” تستعد لتلقيح التلاميذ من 12 الى 17 سنة وهذه التفاصيل

“الصحة” تستعد لتلقيح التلاميذ من 12 الى 17 سنة…

2021-08-18 / 11:44 صباحًا
Photo of مقاهٍ بسباتة بالبيضاء.. وكرٌ لسماسرة الانتخابات بمباركة من السلطات

مقاهٍ بسباتة بالبيضاء.. وكرٌ لسماسرة الانتخابات بمباركة من السلطات

2021-08-18 / 10:41 صباحًا
Photo of البيضاء.. التحقيق مع شرطي وابنيه بتهمة ترويج المفرقعات وعدم الامتثال

البيضاء.. التحقيق مع شرطي وابنيه بتهمة ترويج المفرقعات وعدم…

2021-08-18 / 9:40 صباحًا
Photo of إقليم طرفاية.. إحباط ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية

إقليم طرفاية.. إحباط ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية

2021-08-18 / 9:20 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. استمرار حرارة الجو بمعظم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. استمرار حرارة الجو بمعظم مناطق المملكة

2021-08-18 / 9:08 صباحًا
Photo of تخفيض أسعار 66 دواء منها أدوية مكلفة

تخفيض أسعار 66 دواء منها أدوية مكلفة

2021-08-17 / 11:17 مساءً
Photo of مصطفى النيسوري يفوز برئاسة غرفة الفلاحة لجهة فاس مكناس

مصطفى النيسوري يفوز برئاسة غرفة الفلاحة لجهة فاس مكناس

2021-08-17 / 10:57 مساءً
Photo of الأحرار يظفر برئاسة جميع الغرف المهنية بجهة بني ملال خنيفرة

الأحرار يظفر برئاسة جميع الغرف المهنية بجهة بني ملال…

2021-08-17 / 10:45 مساءً
Photo of قرعة كأس افريقيا تضع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة مع غانا

قرعة كأس افريقيا تضع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة…

2021-08-17 / 9:36 مساءً
Photo of ”نظام شنقريحة“ يساعد المغرب ب”أسطول كنادير“ لإخماد حرائقه

”نظام شنقريحة“ يساعد المغرب ب”أسطول كنادير“ لإخماد حرائقه

2021-08-17 / 9:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق