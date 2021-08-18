“الصحة” تستعد لتلقيح التلاميذ من 12 الى 17 سنة وهذه التفاصيل

هبة بريس - الرباط

تستعد وزارة الصحة، خلال الأيام القليلة القادمة، لإطلاق حملة تلقيح تهم التلاميذ من 12 الى 17 سنة ضد فيروس كورونا.

وحسب مصدر موثوق، فالحملة التي ستعلن عنها الوزارة خلال أيام، ستعرف انخراط مكثفا للأطر الصحية الى جانب الاطر التربوية، التي ستساعد في نجاح العملية.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم اختيار عدد من المؤسسات التعليمية التي تتميز بمعايير معينة ضمنها المساحة والموقع لاحتضان العملية.

وأشار المصدر ذاته، أنه سيستخدم لقاحي “فايزر بيونتيك” للأعمار الصغيرة، مع امكانية استخدام لقاح سينوفارم للتلاميذ البالغين 17 سنة، مشددا على أن التلقيح سيكون بموافقة أولياء أمور التلاميذ وبعد التأكد من عدم وجود أي عارض صحي يمعنهم من التطعيم.

وستساهم حملة تلقيح التلاميذ، يضيف المصدر ذاته، في ضمان التعليم الحضوري خلال الموسم الدراسي المقبل بعدما اعتمدت الوزارة على التعليم عن بعد أو التعليم بالتناوب خلال الموسم السابق.

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