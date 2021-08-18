جونسون: نجحنا في المهمة الأساسية في أفغانستان

هبة بريس - وكالات

عقد البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء، جلسة استثنائية لبحث التطورات في أفغانستان، قال فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون: “نجحنا في المهمة الأساسية في أفغانستان وهي محاربة الإرهاب”.

وتابع: “بالإضافة لمحاربة الإرهاب، عملنا لخلق مستقبل أفضل لشعب أفغانستان.. وقد واجهنا صعوبات جمة لتنفيذ مهمتنا في أفغانستان”.

كما ذكّر بأن الجنود البريطانيين “ضحوا بحياتهم في أفغانستان لحماية أمننا من الإرهاب.. 467 جنديا بريطانيا ضحوا بحياتهم في أفغانستان”.

وأضاف جونسون: “التطورات في أفغانستان كانت أسرع مما توقع الجميع”، مؤكداً أن بريطانيا “قامت بالتخطيط لعملية لوجستية معقدة لسحب مواطنينا من أفغانستان”.

وأقر بوجود “فوضى عارمة حالياً تعيق الوصول لكل المتعاونين الأفغان لإجلائهم”، مضيفاً أن”الوضع في كابل يظل محفوفا بالمخاطر رغم الهدوء النسبي”، وأن حركة طالبان “تسمح في الوقت الحالي بتنفيذ عمليات الإجلاء”.

وتابع: “نحرص على الانتهاء من عمليات الإجلاء في أسرع وقت ممكن”.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن “الجيش الأفغاني قدم تضحيات كبيرة خلال العشرين عاما الماضية”، كما كشف أنه تم بحث فكرة “البقاء في أفغانستان لفترة أطول والبحث عن شركاء جدد”، إلا أنه أضاف أن “الغرب كان غير قادر على مواصلة المهمة في أفغانستان من دون أميركا”.

وتابع: “عملنا على مدار الساعة للتعامل مع التطورات في أفغانستان.. ولدينا التزام بإجلاء مواطنينا والأفغان الذين ساعدونا لعقدين.. المترجمون والمتعاونون الأفغان خاطروا بحياتهم من أجل مستقبل بلادهم”.

وأكد أن 5000 لاجئ أفغاني سيصلون بريطانيا هذا العام ضمن برنامج خاص، معرباً عن استعداد بلاده لاستقبال 20 ألف لاجئ من أفغان خلال السنوات المقبلة.

وتحدث عن تنسيق مع فرنسا وألمانيا لتسريع عمليات منح اللجوء للأفغان، مضيفاً “سنفتح الباب أمام 3000 طالب من أفغانستان للدراسة على أراضينا”.

وفي السق الأمني قال جونسون: “سنضاعف جهودنا لحماية بلادنا ضد أي تهديد يأتي من أفغانستان”، مذكراً باجتماع افتراضي لمجموعة الـ7 سيعقد خلال أيام بشأن أفغانستان.

وتابع: “سنفعل كل ما بوسعنا لتفادي أزمة إنسانية في أفغانستان.. ونخصص 500 مليون استرليني لدعم الشعب الأفغاني”.

كما قال إن لندن تحتاح “للحكم على نظام طالبان أولاً قبل اتخاذ قرار الاعتراف به”، مشدداً على أن “حماية حقوق الإنسان في أفغانستان تظل أولوية قصوى.. علينا ضمان أن لا تتحول أفغانستان مرة أخرى لأرض خصبة للإرهاب”.

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