أمن مكناس يوقف شقيقين متورطين في قتل شاب

هبة بريس - مكناس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 29 و31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وكان الشقيقان المشتبه فيهما قد أقدما على تعريض شخص يبلغ من العمر 20 سنة، لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بمدينة مكناس، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، حيث أصاباه بجروح بليغة تسببت في وفاته في الساعات الأولى من فجر أمس الثلاثاء.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهما وضبطهما بأحد أزقة المدينة العتيقة، غير أنهما أبديا مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، مما اضطر مفتشا شرطة لإشهار سلاحيهما الوظيفيين بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنهما، وذلك قبل أن يسفر هذا التدخل الأمني عن توقيفهما وحجز السكينين المستخدمين في هذا الاعتداء.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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