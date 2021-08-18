مسرح الجريمة
صورة تعبيرية - مسرح الجريمة

أمن مكناس يوقف شقيقين متورطين في قتل شاب

2021-08-18 / 11:06 صباحًا
1
هبة بريس - مكناس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 29 و31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وكان الشقيقان المشتبه فيهما قد أقدما على تعريض شخص يبلغ من العمر 20 سنة، لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بمدينة مكناس، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، حيث أصاباه بجروح بليغة تسببت في وفاته في الساعات الأولى من فجر أمس الثلاثاء.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهما وضبطهما بأحد أزقة المدينة العتيقة، غير أنهما أبديا مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، مما اضطر مفتشا شرطة لإشهار سلاحيهما الوظيفيين بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنهما، وذلك قبل أن يسفر هذا التدخل الأمني عن توقيفهما وحجز السكينين المستخدمين في هذا الاعتداء.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرقة محاربة العصابات تطيح بأفراد عصابة إجرامية بطنجة

فرقة محاربة العصابات تطيح بأفراد عصابة إجرامية بطنجة

2021-08-18 / 3:28 مساءً
Photo of تنامي ظاهرة السرقة بالدراجات النارية بأكادير

تنامي ظاهرة السرقة بالدراجات النارية بأكادير

2021-08-18 / 10:55 صباحًا
Photo of حوادث السير تودي بحياة 7 قتلى و1918 جريح في ظرف أسبوع

حوادث السير تودي بحياة 7 قتلى و1918 جريح في…

2021-08-17 / 9:12 مساءً
Photo of اكادير : اندلاع حريق بمستودع النفايات البلاستيكية وجهود لاحتواءه

اكادير : اندلاع حريق بمستودع النفايات البلاستيكية وجهود لاحتواءه

2021-08-17 / 8:47 مساءً
Photo of أمن طنجة يوقف فرنسي مبحوث عنه دوليا في قضية محاولة قتل

أمن طنجة يوقف فرنسي مبحوث عنه دوليا في قضية…

2021-08-17 / 5:23 مساءً
Photo of الراشيدية.. اعتقال 3 نساء يرفع عدد المتهمين في جريمة قتل إلى 05 أشخاص

الراشيدية.. اعتقال 3 نساء يرفع عدد المتهمين في جريمة…

2021-08-17 / 3:07 مساءً
Photo of انتشال جثة أربعيني غرق بسد “سِيدِي الشّاهد” ضواحي فاس

انتشال جثة أربعيني غرق بسد “سِيدِي الشّاهد” ضواحي فاس

2021-08-17 / 2:39 مساءً
Photo of أحدثوا فوضى بالشارع العام.. أمن البيضاء يوقف 7 مشجعين كرويين

أحدثوا فوضى بالشارع العام.. أمن البيضاء يوقف 7 مشجعين…

2021-08-17 / 1:04 مساءً
Photo of القنيطرة.. توقيف شخص وحجز 2250 قرص طبي مخدر

القنيطرة.. توقيف شخص وحجز 2250 قرص طبي مخدر

2021-08-17 / 9:38 صباحًا
Photo of جرسيف : مصرع شاب إثر سقوطه في بئر

جرسيف : مصرع شاب إثر سقوطه في بئر

2021-08-16 / 1:41 مساءً

تعليق واحد

  1. مدينة مكناس تشهد في الآونة الأخيرة إنفلاتا أمنيا في العديد من الأحياء والأزقة إضافة إلى انتشار المخدرات والعقاقير بشكل مهول يتطلب إنزال أمني وااضرب بيد من حديد حتى يستوي الأمن وتطمئن نفوس الساكنة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق