وحيد خاليلوزيتش

خليلوزيتش معلقا على نتائج قرعة كأس افريقيا: “وجب التحضير بجد للمباريات”

2021-08-18 / 10:17 صباحًا
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هبة بريس

أدلى الناخب الوطني المغربي، السيد وحيد خاليلوزيتش بتصريح للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك بعد مراسيم قرعة دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا والتي وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات غانا، جزر القمر والغابون.

وفي هذا الإطار، أكد الناخب الوطني المغربي على أنه ليس هناك أي فريق صغير في كأس إفريقيا وأنه وجب التحضير بجد للمباريات الثلاث بالمجموعة أمام كل من منتخب غانا الذي يعرفه جيدا وله سمعة كبيرة في القارة، منتخب الغابون الذي سبق للمغرب اللعب والإنهزام أمامه في لقاء ودي ومنتخب جزر القمر الذي حقق طفرة كبيرة بتأهله لأول مرة لكأس إفريقيا.

كما أكد وحيد خاليلوزيتش أنه وبالرغم من كون منتخب المغرب مرشح للتأهل للدور المقبل رفقة منتخب غانا، فإنه من الواجب التحضير واللعب بطموح وعزيمة للذهاب بعيدا في المسابقة.

كما أضاف مدرب أسود الأطلس أن هدف المغرب في المسابقة يبقى هو الذهاب بعيدا وهذا يبدأ بالتأهل أولا إلى الدور الثاني من المسابقة.

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تعليق واحد

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاد العجوز ياكل أموال المغاربة بالباطل حسبنا الله ونعم الوكيل في من وكل إليه المهمة بلاد الغباء ومسبح لكابا والحكرة لا يوجد رجال في هاد البلد يجب محاكمة المفسدين والبلداء من المسؤولين علي ضياع أموال الشعب هباء منتورا يجب فورا توقيف هاد المدرب ورميه وراء الحدود لن و لم ياتي بنتيجة مرة تانية حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم زريبة ديال الجبناء والاغبياء

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