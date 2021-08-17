السيطرة على حرائق القدس بعد عمليات إطفاء استمرت 52 ساعة

2021-08-17 / 11:03 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بنجاح السلطات الإسرائيلية في السيطرة على الحرائق التي اجتاحت مساحات كبيرة من مدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن وحدة الإطفاء الإسرائيلية وبمشاركة دولية وفلسطينية نجحت في السيطرة على الحرائق التي اندلعت في جبال مدينة القدس المحتلة

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه بعد جهود استمرت 52 ساعة كاملة، تمت السيطرة على كل الحرائق في مدينة القدس، في وقت تم إجلاء مئات العائلات من غربي المدينة خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث قضت الحرائق على 2500 هكتار من الأراضي، خاصة أشجار الصنوبر والأشجار الغابية في المدينة.

سبق أن وافقت إسرائيل على عرض السلطة الفلسطينية بالمساعدة في إخماد حرائق جبال مدينة القدس المحتلة، حيث شارك الدفاع المدني الفلسطيني بـ 4 فرق إطفاء (20 إطفائيا و4 سيارات إطفاء) من مدن الضفة الغربية.

ولجأت إسرائيل إلى كل من اليونان وقبرص طلبا للمساعدة، حيث أصدر رئيس الوزراء نفتالي بينيت، تعليمات بطلب المساعدة الدولية لإطفاء الحرائق المندلعة في جبال القدس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرياح تعرقل جهود إخماد حريق غابات ضخم في فرنسا

الرياح تعرقل جهود إخماد حريق غابات ضخم في فرنسا

2021-08-17 / 10:27 مساءً
Photo of العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية قادمة من كابل

العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية قادمة من…

2021-08-17 / 9:57 مساءً
Photo of “يوتيوب” يحظر حسابات قد تكون تابعة لـ”طالبان”

“يوتيوب” يحظر حسابات قد تكون تابعة لـ”طالبان”

2021-08-17 / 7:19 مساءً
Photo of “الجنائية الدولية” تتحدث عن عمليات إعدام انتقامية في أفغانستان

“الجنائية الدولية” تتحدث عن عمليات إعدام انتقامية في أفغانستان

2021-08-17 / 6:31 مساءً
Photo of طالبان: لن نكون مصدر تهديد لأي دولة وسنمنح المرأة حقوقها الكاملة

طالبان: لن نكون مصدر تهديد لأي دولة وسنمنح المرأة…

2021-08-17 / 5:13 مساءً
Photo of فرنسا .. السلطات تجلي آلاف السكان بسبب اندلاع الحرائق

فرنسا .. السلطات تجلي آلاف السكان بسبب اندلاع الحرائق

2021-08-17 / 1:29 مساءً
Photo of الرئيس الألماني: مشاهد الفوضى في مطار كابول “عار على الغرب”

الرئيس الألماني: مشاهد الفوضى في مطار كابول “عار على…

2021-08-17 / 12:06 مساءً
Photo of نيوزيلندا تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ ستة أشهر

نيوزيلندا تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ ستة أشهر

2021-08-17 / 10:44 صباحًا
Photo of بايدن: خرجنا من أفغانستان في الوقت المناسب

بايدن: خرجنا من أفغانستان في الوقت المناسب

2021-08-17 / 10:00 صباحًا
Photo of حركة طالبان تعلن “عفوا عاما” عن جميع موظفي الدولة

حركة طالبان تعلن “عفوا عاما” عن جميع موظفي الدولة

2021-08-17 / 9:30 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق