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الأحرار يظفر برئاسة جميع الغرف المهنية بجهة بني ملال خنيفرة

2021-08-17 / 10:45 مساءً
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هبة بريس ـ خريبكة

تم استكمال انتخاب رؤساء ومكاتب الغرف المهنية بجهة بني ملال خنيفرة .

هذا وفاز خالد المنصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، للمرة الثانية، برئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، في الانتخابات التي أجريت صباح يوم الاثنين 16 غشت الجاري، بمقر هذه الغرفة، حيث حصل على 45 صوتا مقابل 12 صوتا لعمر ريحان عن حزب الحركة الشعبية، و07 أصوات لحميد باحسين عن حزب الأصالة والمعاصرة.

كما تم انتخاب محمد عقاوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للمرة الثانية، لغرفة الصناعة التقليدية، إثر حصوله على 34 صوتا، مقابل 04 أصوات لمحمد فلاحي بدون انتماء سياسي، في انتخابات الرئيس وأعضاء مكتب هذه الغرفة، التي أجريت بعد زوال يوم الاثنين 16 غشت الجاري.

وفيما يتعلق بعملية انتخاب رئيس ومكتب الغرفة الفلاحية، التي تم اجراؤها صباح اليوم الثلاثاء 17 غشت الجاري، بمقر هذه الغرفة، فقد أسفرت هذه العملية التي عرفت تقديم طلب ترشيح وحيد في شخص محمد رياض عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على انتخاب هذا الأخير الذي أحرز على الأغلبية المطلقة، رئيسا لولاية ثانية، للغرفة الفلاحية بجهة بني ملال خنيفرة.

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