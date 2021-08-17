الصورة من الارشيف

الرياح تعرقل جهود إخماد حريق غابات ضخم في فرنسا

2021-08-17 / 10:27 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

ما زالت فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق غابات بعد يوم على اندلاعه في تلال مدينة سان تروبيه الساحلية في فرنسا، على خلفية هبوب رياح قوية جعلت السيطرة عليه أكثر صعوبة.

وقالت السلطات الفرنسية إن نحو 900 رجل إطفاء مع طائرات محملة بالمياه، يتصدون للحريق دون أن يتمكنوا من السيطرة عليه، ووجهت دعوات لمن تم إجلاؤهم عن منطقة الحريق تحثهم على عدم العودة إلى منازلهم.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن “الأسوأ تم تجنبه”، إلا أنه أشار إلى أن الاضطرابات المناخية “ستؤدي إلى مزيد من هذه الحرائق”، وغادر منتجعه الصيفي القريب ليشكر رجال الإطفاء على جهودهم.

واستمر الحريق الذي أثر على عدة قرى في منطقة فار الجنوبية من الليلة الماضية حتى اليوم مع دفع الرياح القوية ألسنة اللهب على مساحة 5 آلاف هكتار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السيطرة على حرائق القدس بعد عمليات إطفاء استمرت 52 ساعة

السيطرة على حرائق القدس بعد عمليات إطفاء استمرت 52…

2021-08-17 / 11:03 مساءً
Photo of العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية قادمة من كابل

العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية قادمة من…

2021-08-17 / 9:57 مساءً
Photo of “يوتيوب” يحظر حسابات قد تكون تابعة لـ”طالبان”

“يوتيوب” يحظر حسابات قد تكون تابعة لـ”طالبان”

2021-08-17 / 7:19 مساءً
Photo of “الجنائية الدولية” تتحدث عن عمليات إعدام انتقامية في أفغانستان

“الجنائية الدولية” تتحدث عن عمليات إعدام انتقامية في أفغانستان

2021-08-17 / 6:31 مساءً
Photo of طالبان: لن نكون مصدر تهديد لأي دولة وسنمنح المرأة حقوقها الكاملة

طالبان: لن نكون مصدر تهديد لأي دولة وسنمنح المرأة…

2021-08-17 / 5:13 مساءً
Photo of فرنسا .. السلطات تجلي آلاف السكان بسبب اندلاع الحرائق

فرنسا .. السلطات تجلي آلاف السكان بسبب اندلاع الحرائق

2021-08-17 / 1:29 مساءً
Photo of الرئيس الألماني: مشاهد الفوضى في مطار كابول “عار على الغرب”

الرئيس الألماني: مشاهد الفوضى في مطار كابول “عار على…

2021-08-17 / 12:06 مساءً
Photo of نيوزيلندا تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ ستة أشهر

نيوزيلندا تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ ستة أشهر

2021-08-17 / 10:44 صباحًا
Photo of بايدن: خرجنا من أفغانستان في الوقت المناسب

بايدن: خرجنا من أفغانستان في الوقت المناسب

2021-08-17 / 10:00 صباحًا
Photo of حركة طالبان تعلن “عفوا عاما” عن جميع موظفي الدولة

حركة طالبان تعلن “عفوا عاما” عن جميع موظفي الدولة

2021-08-17 / 9:30 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق