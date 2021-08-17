هذه نتائج قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021

2021-08-17 / 10:12 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

جرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، قرعة كأس أمم أفريقيا 2021، التي ستُلعب بين 9 يناير و10 فبراير 2022 في الكاميرون.

أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة مطلع العام المقبل، التي سُحبت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، عن صدام عربي بين مصر والسودان، فيما تصطدم الجزائر حاملة اللقب بكوت ديفوار.

وجاءت القرعة متوازنة إلى حد كبير، حيث تلعب الجزائر، حاملة اللقب، ضمن المجموعة الخامسة، مع كوت ديفوار، وسيراليون، وغينيا الإستوائية، فيما جاءت مجموعة الكاميرون، المنظم للبطولة، سهلة حيث تواجه بوركينا فاسو، وإثيوبيا، والرأس الأخضر، ضمن المجموعة الأولى.

وأسفرت القرعة عن مواجهتين عربيتين، وذلك ضمن المجموعة الرابعة والتي ضمت منتخبي مصر، والسودان، إلى جانب نيجيريا، وغينيا بيساو، وكذلك المجموعة السادسة التي ضمت تونس، وموريتانيا، إلى جانب مالي وجامبيا.

وجاء منتخب المغرب، ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب غانا، وجزر القمر، والجابون، بينما جاءت السنغال، وصيفة أمم أفريقيا الأخيرة، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب، زيمبابوي، وغينيا، ومالاوي.

وبعد إجراء القرعة جاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، أثيوبيا، الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: السنغال، زيمبابوي، غينيا، مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، جزر القمر، الجابون.

المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر، سيراليون، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار.

المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا، جامبيا

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