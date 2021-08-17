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قرعة كأس افريقيا تضع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة مع غانا

2021-08-17 / 9:36 مساءً
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هبة بريس ـ رياضة

أوقعت قرعة كأس امم افريقيا المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثالثة برفقة كل من منتخبات غانا وجزر القمر وغامبيا .

واجريت القرعة مساء اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بياوندي بالكاميرون بحضور ممثلي اتحادات المنتخبات المؤهلة واعضاء الكاف ورئيس الكونفدرالية موتسيبي .

وكان للاتحاد الافريقي قد وضع المنتخب المغربي ضمن منتخبات القبعة الاولى الى جانب الكاميرون البلد المنظم و بطل افريقا المنتخب الجزائري والسنغال وتونس ونيجريا .

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