قرعة كأس افريقيا تضع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة مع غانا
هبة بريس ـ رياضة
أوقعت قرعة كأس امم افريقيا المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثالثة برفقة كل من منتخبات غانا وجزر القمر وغامبيا .
واجريت القرعة مساء اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بياوندي بالكاميرون بحضور ممثلي اتحادات المنتخبات المؤهلة واعضاء الكاف ورئيس الكونفدرالية موتسيبي .
وكان للاتحاد الافريقي قد وضع المنتخب المغربي ضمن منتخبات القبعة الاولى الى جانب الكاميرون البلد المنظم و بطل افريقا المنتخب الجزائري والسنغال وتونس ونيجريا .
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