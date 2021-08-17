”نظام شنقريحة“ يساعد المغرب ب”أسطول كاندير“ لإخماد حرائقه

مروان المغربي ـ هبة بريس

لا عيب في أن تدافع عن بلدك وترفع من مقامه وشأنه بين الدول خصوصًا اذا كنت من بين المؤثرين بالعالم العربي كونك إعلاميا أو سياسياً أو ديبلوماسيا، بل على العكس من ذلك فالأمر مفخرة ويدعو للتباهي.

لكن من العيب والذل والعار أن تكون إعلامياً ويتابعك الملايين من العرب بمن فيهم أبناء جلدتك، وتقوم بتسخيرهم للدفاع عن نظام سيئ السمعة والصيت يقمع حرية التعبير ويواجه المحتجين بالسجن والاعتقالات، يرفض السلم والسلام ويغتنم كل فرصة لمهاجمة جاره الذي لطالما مد له يد العون والمساعدة، والتاريخ والحاضر أكبر شاهدان على ذلك.

نظام من الزمن البائد هم جنرالاته، اعتلاء الكراسي والمناصب وكسب الجاه والمال، غير مكترث ولا مبالي بمعاناة شعب ضحى بالغالي والنفيس لتحرير بلاده من المستعمر الفرنسي، نظام يقتني أسلحة حربية ولا يقتني طائرات لإطفاء الحرائق، نظام يدعم فصيل إرهابي ويستعين في الوقت نفسه بأمريكا لبناء مستشفيات ميدانية لمرضى كوفيد ١٩، نظام يحتضن مرتزقة البوليسايو ولا تتوفر مستشفياته على الأكسجين يستنشقه المرضى، اللذين لا ذنب لهم سوى أن أولياء أمورهم يعشعش التخلف عقولهم ويستوطن الحقد والكراهية قلوبهم.

فكيف إذن لإعلامي أن يصبح بوقاً لجنرالات متخلفين يرفضون التنمية والتقدم، ويصفون جارهم ب”العدو الكلاسيكي“، ويلصقون جميع كوارثهم حتى الطبيعية منها بكونها من صنع وفعل الجار ؟

وأنا أطرح هذه الأسئلة تذكرت تصريح شنقريحة الذي قال في خطاب له بالحرف :”الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة…أقوى برئاستها بحكومتها وبمؤسساتها وبجيشها الوطني تاعها….! “، فكيف إذن تبددت القوة وأصبح النظام العسكري يتوسل الدول الأوروبية بمن فيها ما يسميه ب”المستعمر الفرنسي“ من أجل استئجار طائرات لإخماد النيران ؟ فهل كان يقصد شنقريحة العدد الكبير الذي تتوفر عليه بلاده من المستشفيات لاستيعاب مرضى كورنا ؟ أم كان يقصد أسطول الطائرات الذي استطاع إطفاء حرائق الغابات بعد اندلاعها بوقت وجيز؟

وتبقى هذه الأسئلة مطروحة لحين أن تبرز قوة أخرى في المنطقة أقوى من دولة شنقريحة الذي قدم للمغرب مساعدته بأسطول بطائرات كاندير للمغرب من أجل إخماد حرائق شفشاون !!!

ما رأيك؟ المجموع 4 آراء 1 3