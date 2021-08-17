حادثة سير بخريبكة
سيارة اسعاف

حوادث السير تودي بحياة 7 قتلى و1918 جريح في ظرف أسبوع

2021-08-17 / 9:12 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 1918 آخرون بجروح، إصابات 74 منهم بليغة، في 1353 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 غشت الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 34 ألفا و369 مخالفة، وإنجاز 4926 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 29 ألفا و443 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و211 ألفا و125 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3180 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 4926 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 90 مركبة.

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