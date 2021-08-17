اكادير : اندلاع حريق بمستودع النفايات البلاستيكية وجهود لاحتواءه

2021-08-17 / 8:47 مساءً
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هبة بريس ـ ع بركة

إندلع قبل قليل من عشية اليوم الثلاثاء 17 غشت الجاري، حريق مهول بمستودعات إعادة تدوير مخلفات البلاستيك بمطرح تاملاست شرق مدينة أكادير.

وقد جندت عناصر الوقاية المدنية، جل وحداتها، من أجل إخماد السنة النيران التي التهمت مخلفات البلاستيك المتواجدة بالمطرح، واستطاعت فرق الوقاية احتواء الحريق قبل انتشاره الى أماكن أخرى.

وشهدت مدينة أكادير ، على مدى يومين موجة حرارة مصحوبة برياح الشرݣي، مما ساهم في انتشار الحريق.

ولازالت عدد من النقط الغابوية او مطارح عشوائية بدون حراسة، مما يهدد بإندلاع نيران بها

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