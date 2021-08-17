تعليمات ملكية لاقتناء ثلاث طائرات لمواجهة الحرائق
محمد منفلوطي_ هبة بريس
كشفت مصادر هبة بريس ، أن الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أعطى تعليماته باقتناء ثلاث طائرات من طراز ” كانادير” جديدة، لتعزيز أسطول سرب مكافحة الحرائق بالقوات الملكية الجوية.
وأفاد ” منتدى “فار ماروك”، الخبر على صفحته الرسمية، مشيرا أن القرار يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الاستباقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية و تزايد تهديد الحرائق على الملك الغابوي الوطني.
و أفادت ذات المصادر، أن الأمر يتعلق بطائرات CL515 الكندية الصنع و التي تتميز عن الاسطول الحالي بمحركات اقوى ب15 بالمئة تزيد من قدرة الطائرة على المناورة في المناطق الوعرة و سعة مياه تصل ل 7000 لتر.
ويذكر، أن طائرات الكانادير هي طائرات متعددة المهام، حيث يمكن استخدمها لمهام البحث و الإنقاذ و الخفر البحري الجوي و كذا للنقل.
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تعليق واحد
مجرد تساؤل.
من يعصم من أمر الله !!!؟؟؟
عندما كانت وسائل الإعلام المغربية تتهكم عن الجزائر حول حرائق الجزائر، كانوا يظنون أن المغرب في منأى منها وأن طائراتهم ستعصمهم من أمر الله.
رغم أن حرائق المغرب انحصرت في منطقة شفشاون، عكس حرائق الجزائر التي شملت كل شمالها.
ها هو أسطول طائراته الذي كان يتباهى و يتفاخر به على الجزائر عجز عن إخماد حريق معزول بدليل أن الملك أمر بشراء 3 طائرات أخري كنديه من نوع CL515.