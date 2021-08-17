تعليمات ملكية لاقتناء ثلاث طائرات لمواجهة الحرائق

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس ، أن الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أعطى تعليماته باقتناء ثلاث طائرات من طراز ” كانادير” جديدة، لتعزيز أسطول سرب مكافحة الحرائق بالقوات الملكية الجوية.

وأفاد ” منتدى “فار ماروك”، الخبر على صفحته الرسمية، مشيرا أن القرار يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الاستباقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية و تزايد تهديد الحرائق على الملك الغابوي الوطني.

و أفادت ذات المصادر، أن الأمر يتعلق بطائرات CL515 الكندية الصنع و التي تتميز عن الاسطول الحالي بمحركات اقوى ب15 بالمئة تزيد من قدرة الطائرة على المناورة في المناطق الوعرة و سعة مياه تصل ل 7000 لتر.

ويذكر، أن طائرات الكانادير هي طائرات متعددة المهام، حيث يمكن استخدمها لمهام البحث و الإنقاذ و الخفر البحري الجوي و كذا للنقل.

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