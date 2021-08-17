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السلطات تسيطر على %80 من حريق شفشاون

2021-08-17 / 8:10 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلن مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية، قال فؤاد العسالي، أنه تم احتواء “بشكل شبه تام” حريق غابة “سوكنا” الواقعة بجماعتي الدردارة وتنقوب بإقليم شفشاون.

وأوضح العسالي لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحويط 80 في المائة من الحريق الذي التهم حوالي 1100 هكتارا من الغطاء الغابوي، مشيرا إلى أن فرق التدخل تعمل بجد ودون توقف للسيطرة بشكل تام على الحريق.

من جانبه، كشف المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإقليم شفشاون، رشيد العنزي، أن 60 في المائة من المساحة المحروقة تتشكل من الأصناف النباتية الثانوية.

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