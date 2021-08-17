“مجلس أوربا” يطالب إسبانيا بالاعتراف باللغة العربية في سبتة ومليلة

هبة بريس

طالبت لجنة وزراء مجلس أوربا السلطات الإسبانية بضرورة اعتماد اللغة العربية في مدينتي سبتة ومليلة.

و حثت لجنة وزراء مجلس أوروبا، حكومة بيدرو سانشيز على الاعتراف باللغة العربية والدارجة المغربية في مدينة سبتة ومليلية قبل غشت من العام 2023.

وقد أصدرت الهيئة التنفيذية لمجلس أوروبا، تقريرا في العام 2019 طلبت فيه من إسبانيا لسنوات، تعديل القانون الأساسي للسلطة القضائية في مدينتي سبتة ومليلية، لضمان استخدام اللغات الرسمية المشتركة في المعاملات القانونية .

وطالب التقرير أيضا بضرورة توضيح وضعية اللغة العربية والدارجة المحلية، في المدينتين، مشيرة إلى أن الأمازيغية معترف بها من لدن سلطات المدينتين.

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