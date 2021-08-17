مطالب بفتح تحقيق عاجل في وفاة 11 شخصا بجناح كورونا باسفي
هبة بريس ـ الرباط
على خلفية وفاة 11 مريضا بجناح كوفيد 19 بمستشفى محمد الخامس بآسفي، طالب برلمانيو العدالة والتنمية بآسفي بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.
ودعا برلمانيو “المصباح” في ملتمس موجه لوزير الصحة، إلى ضرورة الإسراع بإيجاد الحلول الناجعة والفورية لمواجهة النقص الكبير في مادة الأكسجين التي باتت أكبر خطر يهدد حياة مرضى كوفيد 19 بالمدينة.
وطالب البرلمانيون وزير الصحة بتوفير الموارد البشرية الكافية لمواجهة الخصاص الكبير في الأطباء والممرضين العاملين بجناح كوفيد
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3 تعليقات
يفتح التحقيق ثم سيغلق التحقيق . و انتهى . وإلى العام القادم . المسكين يموت و يعتقل و … و ناذا بعد ؟ لا شيء .
هدا الحزب له ازدواجية او انفصام في الشخصية أليس هدا الحزب هو من صوت على تخفيض من ميزانية الصحة
سبحان الله،وماذا لو كان الوزير مصباحيا،هل سيطلبون بفتح تحقيق،لا اظن،مفعول الانتخابات و ما ادراك ما الانتخابات.لما مات ضحايا القطار ما كان موقفهم!