مطالب بفتح تحقيق عاجل في وفاة 11 شخصا بجناح كورونا باسفي

هبة بريس ـ الرباط

على خلفية وفاة 11 مريضا بجناح كوفيد 19 بمستشفى محمد الخامس بآسفي، طالب برلمانيو العدالة والتنمية بآسفي بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.

ودعا برلمانيو “المصباح” في ملتمس موجه لوزير الصحة، إلى ضرورة الإسراع بإيجاد الحلول الناجعة والفورية لمواجهة النقص الكبير في مادة الأكسجين التي باتت أكبر خطر يهدد حياة مرضى كوفيد 19 بالمدينة.

وطالب البرلمانيون وزير الصحة بتوفير الموارد البشرية الكافية لمواجهة الخصاص الكبير في الأطباء والممرضين العاملين بجناح كوفيد

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