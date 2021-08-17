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“الجنائية الدولية” تتحدث عن عمليات إعدام انتقامية في أفغانستان

2021-08-17 / 6:31 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعرب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، عن قلقه حيال الوضع في أفغانستان، مشيرا إلى جرائم وعمليات إعدام انتقامية يمكن اعتبارها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وقال كريم خان في بيان “أتابع عن كثب الأحداث في أفغانستان، وأنا قلق خصوصا للمؤشرات الأخيرة إلى تصاعد العنف في البلاد”، لافتا إلى جرائم “يمكن اعتبارها انتهاكا للقانون الانساني الدولي”، وفق ما أوردت “فرانس برس”.

وكانت حركة طالبان قالت، الثلاثاء، إن الحرب انتهت في أفغانستان وقد عفت عن جميع خصومها، وذلك في أول مؤتمر صحافي للمتحدث باسمها بعد سيطرتها على البلاد.

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد من العاصمة كابل: “الحرب انتهت (…) (زعيم طالبان) عفا عن الجميع”، مضيفا “نتعهد السماح للنساء بالعمل في إطار احترام مبادئ الإسلام”.

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