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حاكم سبتة المحتلة : عمليات ترحيل القاصرين تمت بعد مفاوضات مع المغرب

2021-08-17 / 6:14 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قال “خوان فيفاس” حاكم مدينة سبتة المحتلة ان عملية ترحيل القاصرين المغاربة غير المصحوبين من المدينة، تمت بعد مفاوضات مع المغرب، وفي احترام تام للاتفاقية الموقعة بين البلدين سنة 2007.

وقال فيفاس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية في سبتة، أن عمليات الترحيل تمت بتنسيق كامل مع الحكومة المركزية في مدريد مع إعطاء “الأولوية القصوى لحماية مصالح القصر”.

وأضاف ” أن سلطات المدينة هي التي طلبت من الحكومة المركزية العمل على إعادة القاصرين وتطبيق الاتفاق الموقع مع المغرب في عام 2007″.

ويرى الأخير أن الهدف في الاتفاقية هو حماية القاصرين لأن مكانهم الأفضل هو مع أسرتهم، خاصة أنهم يعيشون في حالة من عدم الاستقرار، في أماكن غير ملائمة ولا إنسانية.

وقضت محكمة في إسبانيا، الاثنين، بتعليق قرار ترحيل مجموعة من المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب بعد عبورهم مع آلاف المهاجرين الآخرين قبل ثلاثة أشهر إلى جيب سبتة الإسباني.

وكانت منظمتان حقوقيتان قد اتخذتا إجراءات قانونية نيابة عن المهاجرين القُصر بعد أن بدأت اسبانيا، الجمعة، بإعادة نحو 800 طفل غير مصحوب إلى المغرب على شكل مجموعات يضم كل منها 15 طفلا.

وهذا الحكم يجعل من الصعب على إسبانيا المضي قدما في خطتها لإعادة القاصرين الـ800.

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