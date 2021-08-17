صورة تعبيرية

أمن طنجة يوقف فرنسي مبحوث عنه دوليا في قضية محاولة قتل

2021-08-17 / 5:23 مساءً
0
هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 30 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بارتكاب محاولة القتل العمد في إطار شبكة إجرامية منظمة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عملية تنقيط المواطن الفرنسي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية –أنتربول– أوضحت أنه يشكل أيضا موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء في قضية تتعلق بإتلاف أدلة جنائية وعدم التبليغ عن فعل يشكل جناية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويأتي توقيف هذا المواطن الأجنبي، وفق البلاغ، في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فعال وناجع في علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الراشيدية.. اعتقال 3 نساء يرفع عدد المتهمين في جريمة قتل إلى 05 أشخاص

الراشيدية.. اعتقال 3 نساء يرفع عدد المتهمين في جريمة…

2021-08-17 / 3:07 مساءً
Photo of انتشال جثة أربعيني غرق بسد “سِيدِي الشّاهد” ضواحي فاس

انتشال جثة أربعيني غرق بسد “سِيدِي الشّاهد” ضواحي فاس

2021-08-17 / 2:39 مساءً
Photo of أحدثوا فوضى بالشارع العام.. أمن البيضاء يوقف 7 مشجعين كرويين

أحدثوا فوضى بالشارع العام.. أمن البيضاء يوقف 7 مشجعين…

2021-08-17 / 1:04 مساءً
Photo of القنيطرة.. توقيف شخص وحجز 2250 قرص طبي مخدر

القنيطرة.. توقيف شخص وحجز 2250 قرص طبي مخدر

2021-08-17 / 9:38 صباحًا
Photo of جرسيف : مصرع شاب إثر سقوطه في بئر

جرسيف : مصرع شاب إثر سقوطه في بئر

2021-08-16 / 1:41 مساءً
Photo of بعد واقعة الناظور.. “الخمور الفاسدة” تودي بحياة 3 أشخاص بتاوريرت

بعد واقعة الناظور.. “الخمور الفاسدة” تودي بحياة 3 أشخاص…

2021-08-16 / 10:24 صباحًا
Photo of الرشيدية .. درك كلميمة يعتقل شابين متهمين بارتكاب جريمة قتل

الرشيدية .. درك كلميمة يعتقل شابين متهمين بارتكاب جريمة…

2021-08-16 / 9:44 صباحًا
Photo of الناظور : عدد ضحايا الخمور المغشوشة يقفز لـ 10 اشخاص والإعتقالات متواصلة

الناظور : عدد ضحايا الخمور المغشوشة يقفز لـ 10…

2021-08-15 / 3:48 مساءً
Photo of سقوط طائرة مشبوهة ضواحي العرائش يستنفر سلطات الاقليم

سقوط طائرة مشبوهة ضواحي العرائش يستنفر سلطات الاقليم

2021-08-15 / 3:22 مساءً
Photo of طائرتين لاخماد حريق غابوي مهول ضواحي شفشاون

طائرتين لاخماد حريق غابوي مهول ضواحي شفشاون

2021-08-14 / 8:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق