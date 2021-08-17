طالبان: لن نكون مصدر تهديد لأي دولة وسنمنح المرأة حقوقها الكاملة
حددت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، ملامح “الإمارة الإسلامية” في أفغانستان، متعهدة بأنها لن تكون مصدر تهديد لأي دولة.
وقال المتحدث باسم الحركة في أول مؤتمر صحافي رسمي له في كابول، الثلاثاء، إن طالبان لن تسعى للانتقام من الجنود السابقين وأعضاء الحكومة المدعومة من الغرب.
وقال إن هناك عفوا عن جنود الحكومة الأفغانية السابقين وكذلك المتعاقدين والمترجمين الذين عملوا مع القوات الدولية.
وأوضح أن الوضع السائد في أفغانستان وضع عسكري لكن كل شيء سيصبح أكثر وضوحا بعد تشكيل الحكومة.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة، قال المتحدث إن الحركة تتعهد بمنح المرأة حقوقها الكاملة التي منحتها لها الشريعة والقانون.
وأكد المتحدث أن حركته تريد علاقات طيبة مع الجميع “لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الرخاء للخروج من هذه الأزمة”.
كما أشار المتحدث إلى أنه من الآن فصاعدا لن يعمل أحد في تهريب المخدرات أو السلاح، مؤكدا أن أفغانستان “ستكون دولة خالية من المخدرات”.
تعليق واحد
طالبان والقاعدة والدواحش صناعة امريكية لتنفيذ مخطط الفوضى الخلاقة.هناك من بعض الشباب الساذج يمكن أن يثق فيهم بسهولة هؤلاءجماعات ضالة.فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.وفي صحيح مسلم عن أبي موسى، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره، قال: «بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا».