تسجيل 9041 إصابة و123 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9041 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 772394 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 123 وفاة ليصل العدد إلى 11242، بينما تم التأكد من 8589 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 681705.

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