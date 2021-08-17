تسجيل 9041 إصابة و123 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9041 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،
وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 772394 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 123 وفاة ليصل العدد إلى 11242، بينما تم التأكد من 8589 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 681705.
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أغرب فيروس:كوفيد 19: كورونا سبحان الله أناس مصابة بكورونا بدون اعراض واناس مصابة بكورونا ويشعرون باشد الألم!ومصار يخالط عائلته ولايصابوا!وزوج لايعدي زوجته!رضيع وأمه مصابة وينجو من العدوى !واشخاص بمنتهى الحرص اصيبوا واشخاص مستهترين ولمخ يصابوا كلذال اسغراب لهذا الفيروس نقول ان الله يصب به من يشاء الحمد لله دائما وابدا ..
يآرب لقد طال الوباء وتعب الأطباء وفل الدواء وعجزت حلول الارض ولم يبقى الا الدعاء فاللهم اصرف عنا هذآ الوباء يا ارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب يارب يارب امين
آلله الله الله اكبر عدد الوفيات في ارتفاع هذا لايبشر بخير اللهم ارحمهم واغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك بارب إن لله وإن إليه راجعون
سؤالنا موجه إلى وزارة الصحة نريد معلومات عن الأشخاص الذين ماتوا هل يعانون من أمراض مزمنة ؟هل تلقوا التلقيح ؟ واي نوع من من التلقيح ؟ واخيرا سؤال هل سينوفارم وغيرهمز انواع اللقاحات فعالة ضد الفيروس الجديد(دلتا)
يبدو أن هذآ المسلسل لم ينتهي انه مسلسل سامحوني الذي طالت مساعدته حتى مل المشاهد منهوها نحن نعيده بطريقتنا مع مسلسل كوفيد 19 والكارثة ستكون مع الدخول المدرسي الم تقم الدولة بحجر صحي كشامل فإننا سنرى ماهو أسوأ خصوصاً أن الأطباء والممرضين يعانون من التعب وقلة الراحة وغياب العطل فترقبوا احداث مسلسل سامحوني (كوفيد 19) هههههههه
نلاحظ تناقذ مابين اليوم والامس عدد الوفيات وكذا الاصابات في منح. تصاعديا خطير جدا وجد مهول على هذا الحال يجب الاغلاق الشواطئ وكذا الاسواق الكبرى مطالبين بالحجر الصحي المشدد
رقم خيالي لم نتوقعه هذآ اليوم هل يعقل في يوم واحد ترتفع الاصابات والوفيات لاتدري ما السبب لهذا؟؟هل هي قوة الفيروس ام اهمال المرضى من طرف الأطباء ام نقص الاوكسجين أسئلة محيرة لابد لنا نستفسر ونحلل !!!!!!!!
غريب ومدهش البارحة 3000 واليوم 9000 يجب معرفة السبب حتي يبطل العجب . والتلقيح والانتخابات والمدارس … يجب تلقيح المترشحين بجميع اللقاخاتحتى يبتعدوا عن البحث عن المال والشهرة وخدمة الحزب هههههههه
هناك إزدواجية من طرف الحكومة من جهة تعطي أرقام مهولة الاصابات والوفيات ومن جهة أخرى تتساهل في عدم اغلاق الفنادق والشواطئ وترك كل مايمكنخان ينشرغ هذآ الوباء الفتاك اكيد هنا لغز وسر!!!!!!!