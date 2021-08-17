عبد المالك البوطيين رئيساً لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس

2021-08-17 / 4:34 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

تم عشية يوم أمس الإثنين 16 غشت الجاري، الإعلان عن فوز عبد المالك البوطيين رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس ، لولاية ثانية.
حيث تمكن من حصد 74 صوتا مقابل 3 لمنافسه اللا منتمي، من أصل 80 عضو المكونة لغرفة الصناعة التقليدية.

وكان عدد المسجلين باللوائح الانتخابية للغرفة المذكورة قد بلغ، حسب ما تم الإعلان عنه رسميا، 27838 شخصا، شارك منهم ما مجموعه 12170 شخصا فقط.

هذا الإستحقاق جاء نتيجة مجهودات بدلها” عبد المالك البوطيين” ،خدمة للصناعة التقليدية وللصناع التقليديين بجهة فاس-مكناس ،ناهيك عن تجربته الكبيرة في تأهيل القطاع وجعله يواكب التطورات الحاصلة على المستوى الإقليمي والوطني.

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