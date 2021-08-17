عبد اللطيف الحموشي

مواطن يتهم شرطيين بتعنيفه بالبيضاء .. والحموشي يتدخل

2021-08-17 / 4:25 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

أصدر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي تعليماته للمصالح الأمنية المختصة، من أجل التفاعل الجدي والسريع مع مضمون التصريحات التي أدلى بها أحد المواطنين بمدينة الدار البيضاء في مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي ادعى فيها تعرضه لاعتداء جسدي من قبل عناصر شرطة تعمل بدائرة أمنية تابعة لولاية أمن الدار البيضاء.

وشدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على ضرورة استجلاء الحقيقة كاملة بشأن هذه الاتهامات المنسوبة لموظفي الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم، بما يسمح بتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، وترتيب الآثار القانونية والجزاءات الإدارية اللازمة على ضوء نتائج البحث.

وقد فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إذ من المقرر الاستماع إلى الطرف الشاكي وللشرطيين المشتكى بهم، والقيام بكل الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية الكفيلة بالوصول إلى الحقيقة كاملة بشأن هذه الاتهامات.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع تصريحات صادرة عن الضحية المفترض في أحد المواقع الإخبارية، ادعى فيها تعرضه للعنف الجسدي من قبل عناصر الأمن الوطني أثناء إجراءات توقيفه بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء على خلفية تطبيق إجراءات حالة الطوارىء الصحية.

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