“لقد استأسدت على أسيادك يا ناكر الجميل”.. هشام الوالي يقصف دراجي

نجلاء مزيان - هبة بريس

اختار الفنان المغربي هشام الوالي حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، لتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي.

و كتب الوالي:”إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل،وجود عامل الثقافة الرياضية يؤدي إلى دعم العلاقات الودية بين الشعوب وتوثيق الرباط بينهم , وعدم وجوده يؤدي إلى تفريق الشعوب والتسبب في العنف وتوتير العلاقات بين هاته الشعوب”.

و واصل قائلا :”لغد إستأسدت على أسيادك يا ناكر الجميل،وبرهنت عن ضعف ثقافتك الرياضية وإنعدام حسك الإنساني والأخلاقي وتعاملت كهاوي سادج فقمت بإستغلال موقعك في هذه المؤسسة الإعلامية لتنفيذ إملاءات وتوجهات مشبوهة وعدائية تجاه المصالح العليا لبلد جار لم يجرك منه سوى التقدير والإحترام “.

و أضاف :” شعب إستقبلك إستقبال الأبطال بالورود والحليب والثمر والهدايا يوم كنت منبوذا من جنرالاتك وأسيادك ولا تستطيع دخول الجزائر حتى الآن ،فأصبحت تتطاول على ملك البلاد بكل جرأة ووقاحة متقمصا دور البطل”.

و اختتم قائلا:” حاشرا معك أبرياء الشعب الجزائري الشقيق وما أنت سوى مرتزق يصفق لمن يدفع أكثر وهذا حال المنافقين و العبرة بخواتمها، أتمنى أنك إستوعبت الدرس جيدا وبأن المغرب ملكا وشعبا خط أحمر، الله الوطن الملك”.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10