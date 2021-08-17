حسان البركاني

بعد فوزهم برئاسة الغرفة.. استقلاليو البيضاء سطات يحتفلون بموكب سيارات

2021-08-17 / 3:30 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

مباشرة بعد إعلان فوز الاستقلالي حسان البركاني برئاسة غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بجهة الدار البيضاء سطات ، خرج عدد من أعضاء و منتسبي حزب الميزان للشارع إحتفاءا بنصرهم.

و حسب ما عاينت هبة بريس بعدد من المناطق، فقد جابت مواكب سيارات عددا من الشوارع بمدن البيضاء و برشيد إحتفاءا بفوز مرشح حزب الاستقلال برئاسة أكبر غرفة مهنية بالمغرب.

و جابت سيارات الموكب أحياءا متفرقة باستعمال منبهات السيارات و الأضواء، في مشهد جعل عددا من المتتبعين يتوقعون أن تكون الحملة الانتخابية لهاته السنة ساخنة بامتياز.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المرشح الاستقلالي حسان البركاني حصل على 83 صوتا، مقابل 56 صوتا حصل عليها مرشح الاتحاد الدستوري عادل ياسر.

ونجح التحالف المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تغليب كفة مرشح حزب الميزان وتمكينه من الفوز برئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عبد المالك البوطيين رئيساً لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس

عبد المالك البوطيين رئيساً لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس…

2021-08-17 / 4:34 مساءً
Photo of إنتهت الولاية التشريعية ودفن معها ملف “مديرية الصيدلة والأدوية”!

إنتهت الولاية التشريعية ودفن معها ملف “مديرية الصيدلة والأدوية”!

2021-08-17 / 1:49 مساءً
Photo of يسارية تواجه ”سعد الدين العثماني“ بدائرة الرباط المحيط

يسارية تواجه ”سعد الدين العثماني“ بدائرة الرباط المحيط

2021-08-17 / 12:11 مساءً
Photo of انتخابات 8 شتنبر.. لشكر يدعو إلى تناوب سياسي جديد

انتخابات 8 شتنبر.. لشكر يدعو إلى تناوب سياسي جديد

2021-08-16 / 6:36 مساءً
Photo of أمريكا تثمن عاليا الدور “البناء” للمغرب في ليبيا

أمريكا تثمن عاليا الدور “البناء” للمغرب في ليبيا

2021-08-16 / 5:36 مساءً
Photo of انتخاب سيدي الخليل ولد الرشيد رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون

انتخاب سيدي الخليل ولد الرشيد رئيسا لغرفة التجارة والصناعة…

2021-08-16 / 5:22 مساءً
Photo of أخنوش من أكادير: المدينة تأخرت عن المدن وبرنامجنا معقول وواقعي

أخنوش من أكادير: المدينة تأخرت عن المدن وبرنامجنا معقول…

2021-08-16 / 5:09 مساءً
Photo of بالاجماع.. انتخاب منير الليموري رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال(فيديو)

بالاجماع.. انتخاب منير الليموري رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة…

2021-08-16 / 4:15 مساءً
Photo of بوريطة يستقبل مسؤولا من كوريا الجنوبية.. والأخير يعرب عن تقديره للملك

بوريطة يستقبل مسؤولا من كوريا الجنوبية.. والأخير يعرب عن…

2021-08-16 / 4:12 مساءً
Photo of بدر الطاهري رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس مكناس

بدر الطاهري رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس مكناس

2021-08-16 / 3:57 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق