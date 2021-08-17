بعد فوزهم برئاسة الغرفة.. استقلاليو البيضاء سطات يحتفلون بموكب سيارات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مباشرة بعد إعلان فوز الاستقلالي حسان البركاني برئاسة غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بجهة الدار البيضاء سطات ، خرج عدد من أعضاء و منتسبي حزب الميزان للشارع إحتفاءا بنصرهم.

و حسب ما عاينت هبة بريس بعدد من المناطق، فقد جابت مواكب سيارات عددا من الشوارع بمدن البيضاء و برشيد إحتفاءا بفوز مرشح حزب الاستقلال برئاسة أكبر غرفة مهنية بالمغرب.

و جابت سيارات الموكب أحياءا متفرقة باستعمال منبهات السيارات و الأضواء، في مشهد جعل عددا من المتتبعين يتوقعون أن تكون الحملة الانتخابية لهاته السنة ساخنة بامتياز.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المرشح الاستقلالي حسان البركاني حصل على 83 صوتا، مقابل 56 صوتا حصل عليها مرشح الاتحاد الدستوري عادل ياسر.

ونجح التحالف المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تغليب كفة مرشح حزب الميزان وتمكينه من الفوز برئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات.

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