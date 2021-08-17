الراشيدية.. اعتقال 3 نساء يرفع عدد المتهمين في جريمة قتل إلى 05 أشخاص

هبة بريس - الرشيدية

أحالت مصالح الضابطة القضائية لمركز الدرك الملكي بكلميمة، صباح الاثنين 16 غشت الجاري، في حالة اعتقال خمسة أشخاص من بينهم 3 نساء، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة، على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة قتل مروعة راح ضحيتها اربعيني بمنطقة تاديغوست على بعد حوالي 20 كيلومترا من مركز كلميمة بإقليم الرشيدية.

وكانت عناصر الدرك الملكي بكلميمة قد تمكنت الأحد من توقيف شابين متهمين بارتكاب هذه الجريمة، قبل أن تمكّن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تشخيص هوية 03 نساء يشتبه في علاقتهما بارتكاب هذه الجريمة التي اهتزت لها المنطقة .

وكان مصدر مطلع قد أفاد ل”هبة بريس”، بأنه يرجح أن تكون خلافات عائلية وراء ارتكاب هذه الجريمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم العثور صباح الجمعة 13 غشت الجاري على الهالك “ل.ب” من طرف بعض المارة جثة هامدة وتحمل عدة طعنات غائرة بمنطقة خالية وسط غابة النخيل بتاديغوست بكلميمة بإقليم الرشيدية .

وتم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات بغية إخضاعها للتشريح الطبي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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